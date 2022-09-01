İsmail Saymaz yakaladı. Ünsal Ban'ın teknesi 4,5 milyon euro. AKP'li Taşkesenlioğlu ''Benim verdiğim parayla aldı” diyor. Zehra Hanım siz bu parayı nereden buldunuz?.

AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile olay bir boşanma aşamasında olan ve hakkındaki yakalama kararı sonrası Yunanistan'a kaçmak isterken Muğla Milas'ta yakalanan Ünsal Ban'ın teknesi gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen teknenin 4,5 milyon Euro olduğunu ve parasını Taşkesenlioğlu'ndan aldığını köşesinde ele aldı.

İsmail Saymaz köşesinde "Ban, kaçacağı tekneyi Taşkesenlioğlu’nun parasıyla almış" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"AKADEMİSYEN MAAŞIYLA NASIL TEKNE ALABİLDİ?"

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi’nde profesör olan Ban, akademisyen maaşıyla nasıl tekne alabildi?

Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun 18 Ağustos’ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde, servetin kaynağı açıklanıyor.

Taşkesenlioğlu, Ban’ın kendisinden aldığı paralarla bu tekneye sahip olduğunu öne sürüyor.

Taşkesenlioğlu’nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin TL’ye bir tekne almış. Daha sonra tekneyi satarak, 4.500.000 Euro karşılığında ‘Betina’ adlı tekneye sahip olmuş.

Yaklaşık 82,5 milyon TL’lik bir servetten söz ediyoruz.

Dilekçede tekneye ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

“Davalı koca evlilik birliği içinde müvekkilden aldığı para ile müvekkilin tüm itirazlarına rağmen önce 750.000 TL’ye bir tekne almış, bunu satarak 4.500.000 Euro’ya yeni tekne almış ve tekneyi Malta’da Elit Yaycılık adına kayıt ettirmiştir.”

‘Ferretti 100 Art’ model teknenin Malta bayrağı taşıdığı ve bu tarihte Göcek marinasında olduğu kaydediliyor.

'TAŞKESENLİOĞLU’NUN TEKNEDEN HABERİ VAR'

Tekneden Taşkesenlioğlu’nun haberinin olduğu anlaşılıyor.

Dilekçede, Taşkesenlioğlu’nun “Bu kadar yüksek bedeli nereden buldun?” diye sorduğu, Ban’ın “Kredi çektim” diye karşılık verdiği ifade ediliyor.

Dilekçeden:

“Müvekkil bilgisi dışında böyle bir kredi çekilerek borçlanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğinde ağır hakaret ve söylemlere maruz kalmıştır.”

Öyle mi, değil mi, bilmiyoruz.

“Verdiği paralarla yapılan alım satım işlerine ortak edilmeyen” Taşkesenlioğlu’nun “Tekneye ilişkin bilgi ve belge istemesi, hatta tekne kaptanı ve personelle görüşmesi” bile Ban tarafından yasaklamış.

Ban ile gözaltına alınmadan iki gün önce yaptığımız sohbette, tekne iddiasını sormuştum. Ban, tekneyi finansal kiralama yoluyla kredi çekerek aldığını ve iade ettiğini söyledi. “Taşkesenlioğlu’nun parasıyla mı aldınız?” diye sorunca Ban, “Olmayan parayla nasıl alacaksınız!” dedi.

Anlıyorum ki tekneyi iade etmemiş.

'İTİRAFÇILAR SUSTURULUYOR'

Ban, eşinin görüntülerini gizlice çekip Peker’e göndermekten, tehdit ve şantaj suçlarından dört gündür gözaltında.

Ban, eşi ve kayınbiraderi hakkında ifşaatlarda bulunacağını söylemişti.

Diğer taraftan…

SPK’nın şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

Sanki bir numaralı şüpheli, eski SPK Başkanı’na ulaşmak için Zehra Taşkesenlioğlu ile Erzurum’da görüşen ve rüşvet istendiğini iddia eden Mine Tozlu Sineren olacak.

‘Bağımsız’ Türk yargısı her zamanki gibi iktidara değil, iktidar sahiplerinin bulaştığı suçlar için tanıklık bildirene ve itirafta bulunana dokunuyor.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki usulsüzlüklerden ötürü hakkında 18 dava açılırken bir gün gözaltına alınmayan Ban, “Konuşacağım” dediğinde, dağ yollarında izi sürülerek, yakalanıyor. Kendisinden rüşvet talep edilenler Beştepe’deyken, Sineren savcılığa çağrılmayı bekliyor.

Boşanma davası dilekçesine bile özel hayat gerekçesiyle yayın yasağı getiriliyor."