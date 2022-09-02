2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

THK Üniversitesi eski Rektörü olan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:39
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:45
Takip Et

Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
+
Aa
-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.

Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
1
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
2
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
3
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
5
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
7
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.