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Ünsal Ban tutuklandı

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan kararın ardından Ünsal Ban’ın evinde Ankara Kuşu Oktay Yaşar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ünsal Ban tutuklandı

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:30
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 18:10
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Son Dakika... Ünsal Ban tutuklandı

Ünsal Ban tutuklandı
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Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, organize suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayınladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.

TUTUKLANDI

Mahkeme Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarıldı. 

Ban, mahkemece tutuklandı.

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Vatandaş
3.09.2022 18:05
Suç ortağı karısı ve karısının ağbisi yırtacak mı?  
 
Zahmet oldu
3.09.2022 17:59
Zahmet oldu kaçamadı o kadar da fırsatı oldu  
 
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