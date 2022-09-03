﻿Ünsal Ban tutuklandı

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, organize suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Peker'in yayınladığı video nedeniyle gözaltına alınan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.

TUTUKLANDI

Mahkeme Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarıldı.

Ban, mahkemece tutuklandı.