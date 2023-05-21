Uyuyan devi uyandırırsan olacağı budur. Beşiktaş bu. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Beşiktaş'ın 4-1 yendiği Adana Demirspor maçını yazdı...

Uyuyan devi uyandırırsan olacağı budur. Beşiktaş bu. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Beşiktaş iyi başlamadı Adana'da maça. Ununu elemiş, eleğini duvara asmış gibiydi sanki.
Adana Demirspor için ise sanki lig yeni başlamış gibiydi. Tıklım tıklım doluydu tribünleri. Takım da ona göre başladı maça. Hırslı ve istekliydiler. "Biz bu sezonun en iyi takımlarından biriyiz" dercesine. Bunu kanıtlamak istediler. 19. dakikada da Belhanda ile öne geçtiler.
Bir yerde de uyuyan devi de uyandırmış oldular bu şekilde.
Ondan sonra Beşiktaş aldı sazı eline. Hele de ilk yarının sonlarına doğru. O da neydi öyle. Sahada görünmeyenler bir anda ortaya çıktılar. Sağdan soldan estarabim yaptılar. İlk yarının uzatmalarında da oldu olanlar. Amir uzun bir pas attı. Adana Demirspor defansı o ana kadar boş bırakmadığı Aboubakar'u unuttu arkada. Aboubakar da topun gelişine öyle bir vurdu ki; faturayı kesti: 1-1
Dedim ya. Ustalar takımı Beşiktaş. İkinci yarıya da genç ustasının nefis golüyle girdi. Gedson Fernandes, çaprazdan ceza alanına girer girmez ayağının içiyle topu kalecinin uzanamayacağı yerden filelere gönderdi: 1-2.
Buna rağmen Adana Demirspor'un da pes etmediğini söylemeliyim. Cesurdular. Başta da dediğim gibi "Biz bu ligin iyisiyiz"i kanıtlamak istiyorlardı. İstiyorlardı istemesine de karşılarında da Beşiktaş vardı. 72'de Saiss'in düşürülmesinden kazanılan penaltıyı Cenk gole çevirerek açtı farkı: 1-3.
Son anlarda da yine haklı bir penaltıyı kullanan Aboubakar'la skora noktayı koydu: 1-4.
Adana Demirspor bu sezon ilk kez yenildi kendi sahasında. Bu da Beşiktaş'ın farkını gösteriyor zaten.
Beşiktaş için uyuyan devi uyandırdılar demiştim bu maçla ilgili olarak. Aslında sezon için söylemek gerekiyor bunu.
Beşiktaş kötü başladığı sezonu iz bırakan futbolu ve güzel golleriyle bitiriyor. Şu Valerien Ismael'i bulup da bu takımın başına getireni hala unutamıyorum. Nasıl bir futbol cahilliğidir bu. Şenol Güneş bir kaç hafta daha önce gelseydi acaba ne olurdu?
Her maçta olduğu gibi bu maçta da hakem konuşulacak elbette. Verdiği vermediği kararlar, kartlar! Penaltının doğru olduğunu söylemeliyim ama. Yalnız ilk yarıda atladığı bir de penaltı var gibi geldi bana Beşiktaş lehine olması gereken. Son anlardaki net penaltı için de VAR'ın uyarısını beklemesini çözemedim. Nasıl göremez hakem bunu.
Yalnız bir de Montella'ya neden kırmızı kart gösterdiğini anlayamadım. Sanırım orada bir şeyler söyledi hakemlere.
Beşiktaş iz bıraktı Şenol Güneş'le sezona. İkincilik şansı da var. Ancak şimdiden gelecek sezonun hesabını kitabını yapmalı. Bu sezon başında yaşadıklarından ders alarak hem de.

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