﻿Vatandaş bağışları AKP'ye seçim fonu

21 yıllık tek başına iktidar döneminde depremler, seller, orman yangınları yaşayan AKP iktidarının Kahramanmaraş depremleri sonrası aklına "Afet Fonu" kurulması geldi.

Akılları, fikirleri her türlü rant olduğu için afet mağdurlarını hiç düşünmediler ki…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nihayet giderayak Afet Fonu kurulmasıyla ilgili bir kanun teklifi gönderdiler saraydan.

Ancak fonun kaynakları arasında son bağış kampanyası ile toplanan 115 milyar liranın olmadığını fark eden muhalefet, bu paranın da Afet Fonu kapsamına alınmasını istedi

AKP ve MHP oylarıyla anında reddedildi.

Yıllardır Plan ve Bütçe Komisyonunda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na sordum:

-Vatandaşın deprem bağışları neden Afet Fonu kapsamına alınmadı?

Kuşoğlu dedi ki;

-"115 milyarı seçimde kullanmak için fona almıyorlar. Başka ne şekilde açıklayabiliriz?

Afetlerde bile depremzedeyi, sel veya yangın felaketine maruz kalmış olanı değil, öncelikle Erdoğan'ın çöken itibarını kurtarmayı görev ediniyorlar.

Devletin değil, felaketzedenin değil, Erdoğan'ın seçimi kazanması için para lazım.

Afetzede umurlarında değil…"

Değerli okurlarım,

Deprem bölgesinden hiç ayrılmayan Millet İttifakı liderleri tüm sıkıntıları depremzedelerle yürek yüreğe yaşıyorlar.

DEVA lideri Ali Babacan eşi Zeynep Hanım ile deprem sonrası yaşanan hataları tek tek tespit edip AKP iktidarının suratına çarptı:

1.Dördüncü seviye alarm verilmesine rağmen, arama-kurtarma, sağlık, yangın, güvenlik, trafik, haberleşme, enerji, tahliye, ulaşım, beslenme, barınma ve benzeri hizmetlerden sorumlu kurumlarımızın bölgeye ulaşması gecikmiştir.

2.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan, makine ve ekipman gücü zamanında bölgeye kaydırılmamıştır.

3.Maden işçileri, itfaiyeciler arama kurtarma faaliyetlerine çok geç ve kara yolu ile gecikmeli olarak dahil edilmişlerdir.

4.İhtiyaç duyulan sayıda makine, araç, ekipman ve teçhizat bölgeye getirilememiştir.

5.Kendi inisiyatifi ile bölgeye gelen gönüllüler dahi doğru yönlendirilememiş, hatta engellenmiştir.

6.Gıda ve beslenme konusunda özellikle ilk günlerde çok ciddi sorunlar yaşanmıştır.

7.Özellikle çadır ve ısıtıcı başta olmak üzere barınma sorunu hâlâ çözülememiştir.

8.Depremin yaşandığı ilk günden bugüne seyyar tuvalet ve duş eksikliğini giderme yönünde ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır.

9.İhtiyaç duyulan sahra hastanelerinin kurulmasında ve sağlık çalışanlarının tahsisinde yetersizlikler yaşanmıştır.

10.Bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirler zamanında alınmamıştır.

11.Kapanan yollar, yıkılan köprüler zamanında tespit edilememiştir.

12.Kara ve demir yollarında meydana gelen hasarların giderilmesi çok uzun sürmüştür.

13.Hasar gören havalimanlarının onarımı ivedilikle yapılamadığı için uçak seferleri uzun süre aksamıştır.

14.Elektrik, doğal gaz ve benzeri enerji hatlarının acil onarımı yapılarak bu hizmetlerin normale dönmesi uzun süre sağlanamamıştır.

15.Mobil jeneratör ve seyyar aydınlatma gibi acil çözümler sunulamamıştır.

16.Bölgeye tankerler ile yakıt desteği sağlanamamıştır.

17.Deprem sonrasında çok ciddi iletişim problemleri yaşanmıştır.

18.Eğitim sistemi felç olmuş, çadır kentler ve göç almış iller dahil olmak üzere çocuklar sahipsiz sokaklarda vakit geçirerek travmanın içine bırakılmıştır.

19.Üniversiteler kullandıkları yurtların depremzedelere tahsisi amacıyla bütün ülkede uzaktan eğitime geçmiştir.

20.MEB illeri bölge bazında değerlendirerek açmada geç kalmıştır.

21.Barajların deprem sonrası zarar görüp görmedikleri güvenlik açısından analiz edilerek vatandaşlarımız bu konuda zamanında, yeterli ve inandırıcı bir biçimde bilgilendirilmemiştir.

22.Bu barajlar bölgenin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşıladıkları için sağlık açısından da yeterli biçimde kontrol edilmemiştir.

23.Tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeler konusunda ciddi karmaşa ve yetersizlik yaşanmıştır.

24.Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili bir planlama ve yönlendirme yapılmamıştır.

25.Enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimliklendirilmesi ve defin hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanmıştır.

26.Refakatsiz çocuklarla ilgili çocuğun çıktığı enkaz, adı, soyadı, gittiği hastane gibi bilgilerde eksiklikler yaşanmıştır.

27.Depremzede vatandaşlarımıza yeterli ve zamanında psikososyal destek verilememiştir.

28.Deprem sonrası bölgede yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarına karşı zamanında ve yeterli tedbirler alınamamış, asayiş uzun zaman sağlanamamıştır.

29.Afete müdahalede yaşanan sorunların kök sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber, tüm kurumların görev ve yetkilerini yerine getirmede talimat beklemeleridir.

30.Yardımların, bağışların, planlamaların yapıldığı, enkaz altındakilerin dahi bulundukları yerlerini bildirdiği sosyal medya platformlarını hızlandırmak yerine kısıt getirilmesi de yaşanan felaketin ağır sonuçlar doğurmasına yol açmıştır.