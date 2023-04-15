﻿Vatandaşın kafası karıştı

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala iktidar ve muhalefet arasında yarış hızlandı. İktidar yaptıklarını sıralarken, muhalefet yapacaklarını ardı ardına sıralıyor. Yapılması gerekenleri öneriyor. Bu durum iktidarı zora soktu. Yeni öneriler karşısında dengesini kaybeden iktidar, geçmişte yapılmasına karşı çıktığı önerileri hayata geçirmeye başladı. O kadar ileriye gitti ki, yeniden seçilirse beş yıl görev süresinin sonunda 15 yıl önce vaat ettiği hedeflerin gerisinde kalacağına söz veriyor. Bunu duyan halk beş yıl öncesinden söylediklerini, hedef gösterdiği başarılarının altında açıklamalarda bulunması, AKP seçmenini şaşkına çevirdi. Bu nasıl seçim propagandası sesleri yükselmeye başladı.

Gençlerin oyunu almak için

Seçim anketlerinin çok düşük gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni arayışları dillendirmeye yönetti. Yıllardan beri savunduğu hükümet sistemini, yeniden iktidara geldiğinde restore edeceğini bile söylemeye başladı. Bu açıklamalarını daha ileri götürerek "kamuda mülakatla işe alma" uygulamasını kaldıracağını müjdeledi. Hızını alamayan Erdoğan, muhalefetin günlerden beri dile getirdiği "Aile sağlığı, aile diş hekimliği, evde bakım, palyatif bakım" gibi hizmetleri ülke sathına yayacaklarını söyledi. Genç nüfusun oyunu almak için yükseköğretimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediminde vergi muafiyeti sağlanacağını Sayın Cumhurbaşkanı haykırarak dile getirdi. Vatandaşın kafası tam karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarda değil de muhalif bir lider mi, diye. Oysa Erdoğan tek yetkili lider. 20 yıldan beri ülkeyi yönetiyor. Bir 5 yıl daha istiyor. Yapamadıklarını yapmak için. Oysa ülkedeki bütün olumsuzlukların mimarı olan kişi, yeni bir mağdurluk ortaya koyarak milletten oy istiyor.

20 yılda yapamadıklarını yapacak

Halkın bu yalanlara inanmasını istiyor. 20 yılda yapamadıklarını seçilirse yapacağını söylüyor. Soğanın kilosunun neden 30 lira olduğunu açıklamıyor. İktisatçılar Cumhurbaşkanının seçildiğinde yapacaklarını, 5 yıl önceki seçiminde söyledikleriyle karşılaştırıyorlar. Ortaya çok vahim bir tablo çıkıyor. Çalışabilir nüfusun yarısından fazlası neden evde oturuyor. Vatandaşın hiç geçmedikleri köprülerin müteahhitlerine milyar dolarlar neden ödeniyor. Hiç kullanmadığımız S-400'lere 2,5 milyar dolar neden ödedik. Bu paralar eğitime, tarıma ve yatırıma harcansaydı ülke bu durumda olmazdı. Yanlış politikalar, yandaşa ödenen paralar bizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm etti yorumunu yapıyorlar. Erdoğan'ın söylemlerine kimse inanmıyor. Sevgili gençler, bu seçim kesinlikle Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Bu iktidar gidecek. Ya da uzun yıllar boyunca başımıza çöreklenmiş olarak kalacak. Bunun anahtarı sizin elinizde. Siz bu iktidarın durumunu belirleyeceksiniz. Muhalefet partilerinde bazı yanlışları görebilirsiniz. Partilerin birleşmelerinde hoşunuza gitmeyen tavırları görebilirsiniz, bu tür olaylar sizi yanıltmasın. Hedefe odaklanmak zorundasınız. Aksi takdirde bedeli hepimiz öderiz. Bu yanlışa meydan vermeyin. Bu ülke düze çıksın. Ezilen horlanan bu milletin yüzü gülsün.