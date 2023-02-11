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Hepsini son 12 yılda yaptı. Yıkılmadık hasar görmeyen binası yok... Ölüm müteahhidi

Deprem felaketinde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’da yıkılan binaların önemli bir kısmını Özburak İnşaat yapmıştı. Gazeteci Bahadır Özgür, şirketin sahibi Hikmet Günsay ile ilgili bilgileri paylaştı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:05
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Yıkılmadık hasar görmeyen binası yok. Ölüm müteahhidi

Hepsini son 12 yılda yaptı. Yıkılmadık hasar görmeyen binası yok... Ölüm müteahhidi
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Deprem felaketinde Hatay'da en çok yıkılan binaları yapan inşaat şirketlerinin başında, Hikmet Günsay'ın kurduğu Özburak İnşaat geliyor.

İş insanı Hikmet Günsay, 2005'te Özburak İnşaatı kurdu. Basına verdiği demeçlerde "İlkokul mezunuyum, bin 500'den fazla konut yaptım" dedi. Gazeteci Bahadır Özgür'ün haberine göre Hikmet Günsay’ın yaptığı binalar, Hatay’da depremden en çok zarar gören yapılar. Üstelik hepsi 2010'dan sonra yapıldı...

Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları, depremden sonra vatandaşların en çok yardım çağrısı yaptığı yer oldu. Birinci derece deprem bölgesinde çok yüksek yapılar yapan Hikmet Günsay'ın şu ana kadar Hatay'da inşa ettiği konutların dörtte birinin yerle bir olduğu ifade edildi.

Üstelik bu binalar yeniydi ve deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Hikmet Günsay’ın şirketi Özburak İnşaat tarafından yapılan ve yıkılan binaları tek tek paylaştı:

 

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