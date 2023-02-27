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Bahçeli'nin istifası sosyal medyanın dilinde. '45 bin kişi öldü ilk istifa'

Devlet Bahçeli’nin tribünlerden yükselen “Hükümet istifa” sloganlarını gerekçe göstererek Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:53
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Bahçeli'nin istifası sosyal medyanın diline düştü

Bahçeli'nin istifası sosyal medyanın dilinde. '45 bin kişi öldü ilk istifa'
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Sosyal medya kullanıcıları “İnsanlık için küçük, Beşiktaş için büyük bir adım.” diye yorumlarda bulundu. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı son verilere göre 44 bini aştı. Depremlerin ardından  ihmaller ve koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaş hükümete öfkeli. 

İlk olarak Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı.

Sonra dün de kendi sahasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganları yükseldi. Aynı dakikalarda Bahçeli, futbol müsabakalarının seyircisiz ya da 'tedbir alınarak' oynanmasını istedi.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Bahçeli’nin hem talebini eleştirdi hem de istifasını tiye aldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle: 

 

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