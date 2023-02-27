Ali Koç'tan ''Hükükmet istifa'' raporu için TFF'ye ceza resti: Altından kalkamazsınız

Konyaspor maçında Kadıköy'de Fenerbahçe tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" sloganları sonrasında maçın gözlemcisinin "çirkin ve kötü tezahürat" yapıldığı gerekçesiyle rapor hazırladığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 63'üncü maddesinde yer alan "çirkin ve kötü tezahürat" kapsamında Fenerbahçe'nin, PFDK'ya sevkedilmesi ve ceza alması bekleniyor.

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi arayarak iddiaların gerçek olup olmadığını sordu.

Büyükekşi eline böyle bir raporun ulaşmadığı cevabını verdi. Bu konunun futbol hukukçuları tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Büyükekşi'ye, "Konyaspor'un maçı için kimse Fenerbahçe kulübünü cezalandıramaz. Olur da bir ceza kararı çıkarsa bunun altından kalkamazsınız" resti çekti.