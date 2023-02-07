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Volkan Demirel'den son açıklama: Sokaklar inliyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'daki son durumu anlattı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:17
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Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündüm

Volkan Demirel'den son açıklama: Sokaklar inliyor
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'ı da vuran deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaparken gözyaşlarını tutamamamıştı.

Demirel, “Burada herkes perişan. Hatay perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz.  Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin” demişti.

Volkan Demirel, Hürriyet'e yaptığı son açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor.” 

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