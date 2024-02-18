Başakşehir Araplarla resmen anlaştı. Manchester City'nin sahibi ile imzalar atıldı

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Başakşehir Araplarla resmen anlaştı. Manchester City'nin sahibi ile imzalar atıldı
Başakşehir ve City Football Group arasında imzalar atıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Arap sermayesi ile kurulan City Football Group ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir'den anlaşmaya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"City Football Group (CFG) ve İstanbul Başakşehir FK (IBFK) futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladılar"

"Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir'e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK'ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak"

"Bunun karşılığında CFG, hırslı bir futbol ülkesi ve yetenek havuzu geniş olan Türkiye'de bilgi birikimini arttıracak ve ilişkiler geliştirecek"

"Bu anlaşma aynı zamanda, CFG'ye, gelişen futbol alanlarında ortak vizyona sahip bir kulüp ile iş birliği yapma fırsatı da sağlayacak"

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