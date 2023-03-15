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WhatsApp'ta beklenmeyen hata! 'Müjde' diyerek duyurulan özellik kullanılamıyor

Kullanıcı sayısı en çok olan uygulama WhatsApp'ın yeni özelliği 'orijinal kalitede fotoğraf gönderme' özelliğinde hata çıktı. Özellik şu anda cihazlara yüklenmiş olmasına rağmen kullanılamıyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:08
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WhatsApp'ta orijinal kalitede fotoğraf gönderilemiyor

WhatsApp'ta beklenmeyen hata! 'Müjde' diyerek duyurulan özellik kullanılamıyor
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WhatsApp, bir süre önce kullanıcıların isteği üzerine orijinal kalitede fotoğraf göndermek için yeni özellik getirdiğini duyurmuştu.

Özellik şu an “Otomatik, En iyi kalite ve Veri tasarrufu” olarak ayrılıyor. WhatsApp’ın açıklamasına göre En iyi kalite seçeneğini tercih eden kullanıcı, karşı tarafa orijinal fotoğraf gönderiyor.

Gizchina tarafından paylaşılan habere göre WhatsApp, fotoğrafları orijinal kalitede gönderemiyor. Gizchina’ya göre WhatsApp, fotoğraf gönderirken hala dosya boyutunu sıkıştırmaya devam ediyor. Fotoğraflar, orijinal kalitede gönderilemiyor.

Bu sorun, şu anda da hala devam ediyor. Fakat WhatsApp tarafından gelecek bir güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını belirtebiliriz. WhatsApp, konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı. Kısa süre içinde güncelleme yayınlaması ise muhtemel.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki WhatsApp’ın bu özelliği getirmesindeki bir diğer neden ise Telegram oldu. Çünkü iki rakip anlık haberleşme platformu, birbirinden özellikleri alarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek istiyor.

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