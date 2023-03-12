WhatsApp gruplarına girmek artık daha zor. Yöneticiye onay izni geliyor

WABetaInfo’nun bugün paylaşıma göre WhatsApp, Yeni Katılımcıları Onayla özelliği üzerinde çalışıyor. Uygulamaya gelecek yeni özellik sayesinde WhatsApp grubuna yeni bir üye geldiği zaman yöneticiler, onları onaylayacak. Yeni üye, sadece yöneticinin onaylaması halinde gruba katılacak.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre, yönetici onayı olarak tanımlanan özellik, tercihe göre açılıp kapanabilecek. Yani yenilik, grup yöneticilerinin tercihe bağlı değişecek. Anlık haberleşme platformunun, bu özelliği Davet Bağlantısı özelliği için getirdi.

Davet Bağlantısı özelliğiyle gruplara girmek güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Çünkü grup katılımcı sayısının 1024 kişiye kadar ulaşması bazen girmemesi gereken kişilerin de grup içinde olmasına neden oluyor.

Şu anda onaylanmayan yeni grup üyeleri, WhatsApp grubunun bilgi kısmında bekleyen katılımcılar olarak görülecek. Yöneticiler, bu bölümden gruba girmek isteyen kişileri kolayca takip edecek. Yeni fonksiyonla WhatsApp gruplarına sadece yöneticilerin istedikleri üyeler katılacak.

DAHA GÜVENLİ OLACAK

WhatsApp, bu özellikle birlikte grupların daha güvenli olacağını düşündüğünü belirtti. WhatsApp Yeni Katılımcıları Onayla, şu anda iOS için WhatsApp 23.3.77 güncellemesinde mevcut. Kademeli olarak tüm kullanıcılara açılıyor.

WhatsApp ayrıca yine gruplardaki bilinmeyen numaraları da kaldırma kararı aldı. Uygulama gruplarında yer alan ve kayıtlı olmayan numaralar yerine hesabın sahibinin platforma kayıtlı olduğu isim görünecek.