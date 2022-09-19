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WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım

WhatsApp'ta kişilerden ya da gruplardan gelen fotoğraflar, videolar bazen galeriyi şişiriyor. Kullanıcılar telefonlarında yeterli depolama alanının kalmaması sorunuyla karşılaşıyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması için WhatsApp'ta bulunan 'otomatik indirmeyi engelleme' seçeneği bulunmaktadır.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:27
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WhatsApp'ta otomatik indirme nasıl engellenir

WhatsApp'ta otomatik indirmeyi engelleme. Galerisi gereksiz fotoğraflarla şişenlere adım adım anlatım
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WhatsApp, fotoğraflar hücresel bağlantı üzerinden otomatik olarak indirilecek şekilde ayarlanmış olarak otomatik olarak galeri klasörüne gelmektedir. 

Ses dosyaları ve videolar ise daha büyük boyutları dolayısıyla varsayılan olarak Wi-Fi’a bağlıyken otomatik indirilmektedir.

Hem internetin çabuk bitmesini önlemek hem de WhatsApp üzerinden gelen fotoğraf ve videolarla galerinin dolayısıyla da telefonun depolama alanını şişirmemek için yapılması gerekenler:

- WhatsApp’a giriş yapın

- Sağ üst kısımdaki ‘üç nokta’ simgesine tıklayarak ‘Ayarlar’ kısmına dokunun

- Sonrasında ‘Depolama ve veriler’ bölümünü seçin

- Çıkan sayfada ‘Mobil veri kullanırken’ ve ‘Wi-Fi ağına bağlıyken’ seçenekleri üzerinden hangi medyanın ne zaman indirileceğine karar verebilirsiniz.

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