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Xioami cihazlarda tarayıcı nasıl değiştirilir? Adım adım anlatım

İnternet aramalarında en çok kullanılan tarayıcılar bazı kullanıcılar tarafından değiştirilmek istenebilir. Xiaomi cihazlardan mevcut tarayıcılar nasıl değiştirilir? İşte adım adım anlatım...

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:17
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Xiaomi telefonlarda mevcut tarayıcı nasıl değiştirilir

Xioami cihazlarda tarayıcı nasıl değiştirilir? Adım adım anlatım
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Xiaomi cihazlarda kullanılmak istenen tarayıcının telefonuna yüklenmesi gerekiyor. Öte yandan birçok modelde Google Chrome ve Mi Browser yüklü bir şekilde geliyor. Ancak bunlar dışında bir uygulama kullanmak isterseniz Play Store’a uğramak gerekiyor.

İstenen uygulama yüklendikten sonra şu adımlar uygulanmalıdır:

-İlk olarak “Ayarlar” bölümüne gitmelisiniz. Buradan “Uygulamalar” sekmesine tıklanır.


-Menüde bulunan “Uygulamaları yönet” seçeneğine dokunulur.


-Çıkan arayüzün sağ üst tarafında bulunan üst kısımda bulunan üç nokta sembolü tıklanılır.


-Buradaki seçeneklerden “Varsayılan uygulamalar” seçeneğine dokunulur. Çıkan “Tarayıcı” kısmına tıklanılır.


-Bu kısımda telefonda bulunan tarayıcı uygulamaları görünecek. Kullanmak istenilen tarayıcıya tıklanılır. Seçim Mavi tik ile gösterilir. Bu işlemlerden sonra artık Xiaomi tarayıcı değiştirme işlemini tamamlanmış olunur.

 

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