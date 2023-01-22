Xioami cihazlarda tarayıcı nasıl değiştirilir? Adım adım anlatım

Xiaomi cihazlarda kullanılmak istenen tarayıcının telefonuna yüklenmesi gerekiyor. Öte yandan birçok modelde Google Chrome ve Mi Browser yüklü bir şekilde geliyor. Ancak bunlar dışında bir uygulama kullanmak isterseniz Play Store’a uğramak gerekiyor.

İstenen uygulama yüklendikten sonra şu adımlar uygulanmalıdır:

-İlk olarak “Ayarlar” bölümüne gitmelisiniz. Buradan “Uygulamalar” sekmesine tıklanır.



-Menüde bulunan “Uygulamaları yönet” seçeneğine dokunulur.



-Çıkan arayüzün sağ üst tarafında bulunan üst kısımda bulunan üç nokta sembolü tıklanılır.



-Buradaki seçeneklerden “Varsayılan uygulamalar” seçeneğine dokunulur. Çıkan “Tarayıcı” kısmına tıklanılır.



-Bu kısımda telefonda bulunan tarayıcı uygulamaları görünecek. Kullanmak istenilen tarayıcıya tıklanılır. Seçim Mavi tik ile gösterilir. Bu işlemlerden sonra artık Xiaomi tarayıcı değiştirme işlemini tamamlanmış olunur.