MIUI sürümü nasıl düşürülür? İşte adım adım anlatım

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Fastboot adı verilen yazılım aracıyla Xiaomi, Redmi veya POCO akıllı telefon sahipleri sürüm düşürebiliyor.

Eğer cihaz güncelleme almıyor, eski sürümde kalıyor veya bootloopta takılı kalıyor ve açılmıyorsa bunu düzeltebilmek için Fastboot ROM kurulmalıdır. Bunu aslında gelişmiş bir kurtarma yöntemi olarak düşülmektedir.

Android veya MIUI sürümünü seçerek direkt olarak kurmanız durumunda büyük stabilizasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla cihazınıza uygun Fastboot ROM’u indirmeniz gerekiyor.

ROM NASIL İNDİRİLİR

MIUI Downloader uygulamasını açılır.

Cihaz seçilir.

Sürüm seçilir ve Eski Sürümler butonuna tıklanır.

Fastboot seçeneklerinden birini tıklanır ve indirilir.

Cihazın kendi hafızasına kaydettiği “.tgz” ile biten dosyayı bilgisayarda ayıklanır.

Bu noktadan sonra kurulum için hazırdır.

Yüklemeye devam etmek için bilgisayarınızda ADB/Fastboot’u açmanız gerekir.

HESAPLAR KALDIRILMALI

Ayarlar’a girilir.

Şifre ve Güvenlik seçeneğine tıklanır.

Ekran kilidi, parmak izi ve yüz tanıma gibi güvenlik önlemleri kaldırılır.

Mi Hesabınıza giriş yapılır.

Cihazda açık olan hesabı kaldırılır.

Son olarak Google hesabınızı da kaldırılır.