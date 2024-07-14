Türkiye ile Fransa arasında okul krizi: Fransız yetkililer apar topar Türkiye'ye geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ile Fransa arasında okul krizi: Fransız yetkililer apar topar Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan okul krizi, Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gönderilen notada, mevcut öğrencilerin denklik gerektiren okullara yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 1942'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren iki Fransız okulu arasında yaşanan kriz yeni bir boyuta ulaştı. Fransız okullarına yeni Türk öğrenci kaydının yasaklanması girişimi, mevcut öğrencilerin geleceğini de riske attı. Bakanlık, mevcut Türk öğrencilerin eğitimlerine devam edebileceğini belirtse de, Fransız Büyükelçiliği'ne gönderilen bir notada mevcut öğrencilerin denklik gerektiren okullar araması gerektiği ifade edildi.

Gazeteci Nuray Babacan'ın haberine göre, MEB yönetiminin olumsuz tutumu aileleri endişelendirdi. Fransa Büyükelçiliği, MEB yönetiminin olumsuz yaklaşımlarını eleştirerek bir açıklama yaptı. Açıklamada, son üç ayda olumlu ilerleyen görüşmelerin havasının haziran ortasında değiştiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

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"Haziran ayı ortasında Türk tarafı, şimdiye kadar görüşülen önerilerin ötesine geçen bir anlaşma taslağı sundu. 2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden, bu anlaşmanın imzalanmaması halinde Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini ve halihazırda kayıtlı olan Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini bildiren resmi bir nota aldık".

Fransa Büyükelçiliği'nin öğrenci velilerine gönderdiği bilgilendirme yazısında, yaşanan sorunun çözümü için iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının devreye girdiği ve Fransa'dan bir heyetin Türkiye'ye gelmek üzere olduğu ifade edildi. Öğrenci velileri, Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan görüşmelere odaklanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında yeterli bilgi paylaşmadığı dile getiriliyor. Türk öğrencilerle ilgili din dersi ve Türk müfredatı gibi konulara ise değinilmediği belirtiliyor.

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