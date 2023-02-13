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Ekrem İmamoğlu: Bu binalar yaptırılmamalıydık.99 gibi bir milat yaşadı ülke.Yanlışa belge verilir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bu binalar yıptırılmamalıydı, 99 gibi bir milat yaşadı ülke. Yanlışa belge verilir mi? Senin binan yıklıak ama ben sana belge veriyorum" dedi

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:33
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Yanlışa belge verilir mi? Ekrem İmamoğlu işte bu sözle imar affını eleştirdi

Ekrem İmamoğlu: Bu binalar yaptırılmamalıydık.99 gibi bir milat yaşadı ülke.Yanlışa belge verilir mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu, imar aflarını sert bir dille eleştirdi. Hedefinde Erdoğan'da vardı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı:

"Şunu bilmeliyiz. Bu binalar yıkılmamalıydı. Yıkılacak binaları yapmamalıydık. Yaptırmamalıydık. 99 gibi bir milat yaşadı bu ülke. İstanbul öğrenince bütün Türkiye bunu öğrendi. Bundan nasıl bir ders çıkartmalıyız. İmar affı diye bir süreç yaşadı bu ülke. İşte bugün o reklamları gördüğümüzde utanç duyuyorum. İnanın o gün izlerken ya ne yapıyorsunuz diye ahlanan vahlanan bir kişi olarak bunu söylüyorum. Bu nedir Allah aşkına bu nedir? Yanlışa belge verilir mi? Seni binan yıkılacak ama ben sana belge veriyorum denilir mi Alah aşkına? Bütün bunları yaptık bu yanlışları yaptık . Bu eksiklikleri gösterdik. Biz iyi taraflarımızı güçlendireceğimize sıkıntılı tarafları zafiyetlerimizin tarafından yolculuk çizip onun bunun oyunu alma gayreti içinde olduk.Bu bitmeli. Yeni bir gelecek istiyor çocuklar. Şu kadar bir çocuk Urfa'da dün bana 6 kez üst üste tamam da ben evime ne zaman gireceğim başkanım diye sordu. Haklısın diyorum. Sorun çok doğru. Cevap veremiyorum yavrum diyorum sana. Ücüncü dördüncü sorudan sonra peki benim evim sağlam mı diyor. Yavrum onun du bilmiyorum. Niçin sağlam değil diyor. Yahu Urfa'da Şanlıurfa'a o beş altı yaşındaki o çocuğun sorularını koca koca siyasiler, koca koca bürokratlar birbirimize sorup, gönülden bildiklerimizi masaya koyup, bir kişi ne diyecek diye gözünün içine ondan icazet beklemeden fikriyle, bilgiyle, aklıyla masaya her şeyi koyabilen insanlar olsaydık. Biz bugün bu duruma düşmezdik. Acımız çok daha az olurdu. Onun için geleceği çok dikkatli bir şekilde konuşmamız lazım. Bugünlere çözüm ararken de saçmalamamız lazım. Doğru adımlar atmamız lazım.Bu ülkenin çocuklarına yazık. 21'nci yüzyıldayız. Biz Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında biz neler konuşuyoruz. Çok acı"

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