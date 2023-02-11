11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu’na provokasyon yapan Reyhanlıoğlu: Kardeşim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyor

İmamoğlu’na provokasyon yapan Reyhanlıoğlu: Kardeşim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyor

Deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren eski AKP'li Nursel Reyhanlıoğlu kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını doğruladı. 

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:05
Takip Et

Eski AKP'li Reyhanlıoğlu kardeşinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını doğruladı

İmamoğlu’na provokasyon yapan Reyhanlıoğlu: Kardeşim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyor
+
Aa
-

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarıyla uğraşırken, eski AKP'li vekil Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler etmişti. 

İmamoğlu’na "İngiliz uşağı" diye hakaret eden eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını ifade etti. 

"KARDEŞİM FATİH KOCABAŞ’IN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞIYOR"

TELE1'den Gizem Özlen'in haberine göre, deprem bölgesinde  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hakaretleriyle gündeme olan eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını söyledi.

Eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Ne geziyorsun Türkiye’yi. Sen İstanbul’una bak. İngiliz uşağı defol” diyerek hakaret ettiği görüntüler ve hakkında birçok binanın yıkıldığı Kahramanmaraş’ta inşaat firmalarının bulunduğu iddialar ile ilgili konuştu.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Kocabaş İnşaat, Reyhanlıoğlu İnşaat ve Ayberk İnşaat ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydeden Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını ise doğruladı. Kardeşinin Harita ve Kadastro mühendisi olduğunu söyleyen Reyhanlıoğlu, Kocabaş’ın ‘uzman’ pozisyonunda çalıştığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları deprem bölgesine incelemelerde bulunmak için gitti. İncelemelerini sürdüren heyette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta AKP eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” dedi.

Tepkilere “tamam tamam” diyerek karşılık veren Ekrem İmamoğlu çevresindekileri de sakinleştirmeye çalıştı.  Reyhanlıoğlu’na “Abla sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
6
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.