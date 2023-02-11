İmamoğlu’na provokasyon yapan Reyhanlıoğlu: Kardeşim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışıyor

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarıyla uğraşırken, eski AKP'li vekil Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaretler etmişti.

İmamoğlu’na "İngiliz uşağı" diye hakaret eden eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını ifade etti.

"KARDEŞİM FATİH KOCABAŞ’IN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDA ÇALIŞIYOR"

TELE1'den Gizem Özlen'in haberine göre, deprem bölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hakaretleriyle gündeme olan eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını söyledi.

Eski AKP Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Ne geziyorsun Türkiye’yi. Sen İstanbul’una bak. İngiliz uşağı defol” diyerek hakaret ettiği görüntüler ve hakkında birçok binanın yıkıldığı Kahramanmaraş’ta inşaat firmalarının bulunduğu iddialar ile ilgili konuştu.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Kocabaş İnşaat, Reyhanlıoğlu İnşaat ve Ayberk İnşaat ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydeden Reyhanlıoğlu, kardeşi Fatih Kocabaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalıştığını ise doğruladı. Kardeşinin Harita ve Kadastro mühendisi olduğunu söyleyen Reyhanlıoğlu, Kocabaş’ın ‘uzman’ pozisyonunda çalıştığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları deprem bölgesine incelemelerde bulunmak için gitti. İncelemelerini sürdüren heyette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta AKP eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken; eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” dedi.

Tepkilere “tamam tamam” diyerek karşılık veren Ekrem İmamoğlu çevresindekileri de sakinleştirmeye çalıştı. Reyhanlıoğlu’na “Abla sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.