Böyle skandal görülmedi. Ahmet Çakar TFF'nin yalanladığı sahte hakem raporunu belgesiyle açıkladı

TFF'deki sahte hakem raporu skandalını Ahmet Çakar ortaya çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Böyle skandal görülmedi. Ahmet Çakar TFF'nin yalanladığı sahte hakem raporunu belgesiyle açıkladı

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Ceylan'ın ortalığı karıştıran iddiaları sonrası Ahmet Çakar'dan belgesiyle sahte rapor paylaşımı geldi.

Leyla Ceylan'ın Hakan Ceylan ve iki hakemin FIFA listesine girmek için sahte sağlık raporu düzenlediğini öne süren açıklamalarda bulunmuş peşi sıra Türkiye Futbol Federasyonu da bunun doğru olmadığı kaydederek resmi internet sitesinden raporları yayınlamıştı.

İŞTE ÇAKAR'IN PAYLAŞIMI

ekran-alintisi-002.jpg

İşte Alper Ulusoy'un sağlık raporları.

İki rapor arasında 4 ay fark olmasına rağmen protokol numaraları aynı.

Bu raporlarda tarih sahteciliği var.

Ulusoy,TFF ve Ege üniversitesi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.

(Unutulmasın ki bir tıp doktoruyum ve yıllarım böyle raporlarla geçti)

İŞTE O RAPOR:

rapor.jpg

TFF YALANLAMIŞTI

Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve Koray Gençerler'in FIFA'ya sahte sağlık raporu verdiği iddiasına cevap veren TFF; 3 hakemin 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken sağlık raporlarını aldığını belirterek, "Ancak söz konusu hakemler, ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece daha önce Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir.

Bu kota ilk defa eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. İlgili raporlar MHK'nın talebi üzerine alınarak ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

İlgili Haberler
Yılmaz Vural dondu kaldı. Canlı yayında Ertem Şener Ahmet Çakar'ı bile hayretler içinde bıraktı
Ahmet Çakar Milli Takım içindeki hainleri görüntülerle açıkladı
Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki hareketi mide bulandırdı: Türk televizyon tarihinin en iğrenç görüntüsü
Fenerbahçe maçında yapılan eyyamı açıkladı. Ahmet Çakar vahim hataları tek tek saydı
Ahmet Çakar: Arda Kardeşler şaşkın ördek. Halil Umut Meler eyyamcı
Ahmet Çakar'dan Hatayspor Galatasaray maçının hakemi ile ilgili bomba iddia
Ertem Şener'in Beşiktaş sözleri başına iş açtı. Ahmet Çakar'la iddiaya girmenin bedeli ağır oldu
Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı Gündem
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı Dünya
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı
Kışın mutlaka bunları tüketin Sağlık
Kışın mutlaka bunları tüketin
Sıcak+nem= Kalp krizi Sağlık
Sıcak+nem= Kalp krizi
Fatih Altaylı Fatih Terim fonu için olay bilgileri açıkladı Gündem
Fatih Altaylı Fatih Terim fonu için olay bilgileri açıkladı
Öğrencisinin öldürdüğü okul müdürünün eşi 'Öğretmenler Günü' programında Gündem
Öğrencisinin öldürdüğü okul müdürünün eşi 'Öğretmenler Günü' programında
Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi Gündem
Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi