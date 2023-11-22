Yılmaz Vural dondu kaldı. Canlı yayında Ertem Şener Ahmet Çakar'ı bile hayretler içinde bıraktı

Şu sıralar Menemen FK’nın başında mucizeler yaratan Yılmaz Vural’ın Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Ertem Şener’le girdiği diyalog yeniden gündem oldu.
Telefon bağlantısıyla katıldığı programın sonunda Ertem Şener’in Yılmaz Vural’ın oğlu için “Hocam küçük Yılmaz Vural’ı öpüyorum” demesi üzerine stüdyoda bulunanlar donup kaldı.
Stüdyodakilerin bu sözlerini yanlış anlaması üzerine sözlerini açıklama gereği duyan Ertem Şener “küçük Yılmaz Vural hocamın oğlunun adı” diyerek açıklama yaptı.
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