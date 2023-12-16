Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini tahmin etti. Zor kura çektik

Google'ın yeni yapay zekası, Avrupa'daki iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasından kiminle eşleşeceğini tahmin etti.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax

Real Betis

Frankfurt

Olympiakos

Sturm Graz

U.S. Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

S.Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo Glimt

Ludogorets

Ferencvaros

Legia Varşova

ROMA

Yapay zeka yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden temsilcimiz Galatasaray için, "Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir." dedi.

OLYMPIAKOS

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe’nin Konferans Konferans Ligi’ndeki rakibi iç.in ise, "Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir." tahminini yaptı.