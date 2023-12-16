Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini tahmin etti. Zor kura çektik

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Yapay zeka Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini tahmin etti. Zor kura çektik
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ve Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin rakiplerini Google yapay zekası tahmin etti.

Google'ın yeni yapay zekası, Avrupa'daki iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri arasından kiminle eşleşeceğini tahmin etti.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting
Toulouse
Rennes
AS Roma
Qarabag

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ajax
Real Betis
Frankfurt
Olympiakos
Sturm Graz
U.S. Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
S.Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo Glimt
Ludogorets
Ferencvaros
Legia Varşova

ROMA
Yapay zeka yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden temsilcimiz Galatasaray için, "Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir." dedi.

OLYMPIAKOS
Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe’nin Konferans Konferans Ligi’ndeki rakibi iç.in ise, "Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir." tahminini yaptı.

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