Yasemin Güveli kasıp kavurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Güveli kasıp kavurdu
Güzel voleybolcu Yasemin Güveli fırtına gibi esti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Yasemin Güveli fırtınası esti.

Yasemin Güveli, Eczacıbaşı'nda geçirdiği kötü dönemin ardından devre arasında Çukurova'ya transfer olmuştu.

Moralsizliğini üzerinden çabuk atan Yasemin Güveli, az zamanda büyük işler başardı.

Forma girmesiyle birlikte voleybol ligini kasıp kavuran Yasemin, oynadığı 47 sette 58 blok yaptı.

1.2 blok ortalaması yakalayan Yasemin, herkesi geçerek ve zirvede yer aldı.

Yasemin Güveli'nin gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği açıklanmıştı.

whatsapp-image-2024-03-16-at-15-06-09-1.jpeg

İlgili Haberler
Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı
Beşiktaş deplasmanda kaybetti. Yarı finalde elendi
Galatasaray Süper Kupa öncesi şok oldu. PFDK yıldız futbolcuya 2 maç ceza verdi
Son Haberler
Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı Spor
Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı
İzmir'de flaş gelişme. Bir aday AKP'li aday lehine seçimlerden çekildi Gündem
İzmir'de flaş gelişme. Bir aday AKP'li aday lehine seçimlerden çekildi
Beşiktaş deplasmanda kaybetti. Yarı finalde elendi Spor
Beşiktaş deplasmanda kaybetti. Yarı finalde elendi
İYİ Partili adaydan Çobanlar ilçesinde yaşanan skandala sert tepki Yerel Haberler
İYİ Partili adaydan Çobanlar ilçesinde yaşanan skandala sert tepki
Galatasaray Süper Kupa öncesi şok oldu. PFDK yıldız futbolcuya 2 maç ceza verdi Spor
Galatasaray Süper Kupa öncesi şok oldu. PFDK yıldız futbolcuya 2 maç ceza verdi
Prof. Dr. Özlü hızla yayılan virüsü açıkladı. ‘Kalıcı hasar bırakabilir’ Gündem
Prof. Dr. Özlü hızla yayılan virüsü açıkladı. ‘Kalıcı hasar bırakabilir’
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı Yerel Haberler
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı