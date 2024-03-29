Yasemin Güveli kasıp kavurdu

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Yasemin Güveli fırtınası esti.
Yasemin Güveli, Eczacıbaşı'nda geçirdiği kötü dönemin ardından devre arasında Çukurova'ya transfer olmuştu.
Moralsizliğini üzerinden çabuk atan Yasemin Güveli, az zamanda büyük işler başardı.
Forma girmesiyle birlikte voleybol ligini kasıp kavuran Yasemin, oynadığı 47 sette 58 blok yaptı.
1.2 blok ortalaması yakalayan Yasemin, herkesi geçerek ve zirvede yer aldı.
Yasemin Güveli'nin gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği açıklanmıştı.
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