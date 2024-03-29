Süper Kupa yasağı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Kupa yasağı
Şanlıurfa Valiliği Süper Kupa öncesi alınan yasakları açıkladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa Stadı’nda oynanacak dev maç için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken valilikten flaş bir karar geldi.

Valilik Süper Kupa’ya dair yaptığı açıklamada 02.04.2024 saat: 00.01'den 06.04.2024 saat: 23.59'a kadar şehirde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma eylemlerinin yasaklandığını duyurdu.

İşte Şanlıurfa Valiliği’nin açıklaması:

“Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, 02.04.2024 saat: 00.01'den 06.04.2024 saat: 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır”

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