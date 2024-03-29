Rahmi Koç patladı

2 Nisan’da olağanüstü genel kurula gidecek olan Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

ALİ KOÇ'UN KALMASINI İSTEDİLER

Divan Kurulu üyeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sezon sonunda başkanlığı bırakmaması için çağrıda bulunurken flaş bir detay gün yüzüne çıktı.

ALİ KOÇ İLE RAHMİ KOÇ ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

Miami'de Rahmi Koç ile Ali Koç'un başkanlığı bırakma kararı üzerine yaptığı konuşmayı açıklayan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan çarpıcı ifadelerde bulundu.

"BİZE ZARAR VERİYOR"

Rahmi Koç’un oğlunun başkanlığı bırakmasını istediğini belirten Bekir Okan, "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç burada bana ‘Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz’ açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz" dedi.