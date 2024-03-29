Ali Koç Galatasaray ile siyaset ilişkisini açıkladı. Eski bakana tepki gösterdi

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Ali Koç Galatasaray ile siyaset ilişkisini açıkladı. Eski bakana tepki gösterdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray hakkında flaş iddialarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç’un sözleri:

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANIYOR”

"Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu."

“NİYE ÖBÜRLERİNE DEĞİL DE SADECE FENERBAHÇE’YE”

"Deprem oluyor, Allah kimseye bir daha göstermesin, sonra takip eden haftalarda ligler başlayınca 3 büyük kulübümüzün stadında hükümete tepkiler oluyor. Sonra Fenerbahçe taraftarlarına deplasman yasağı getiriliyor dönemin İçişleri Bakanı'ndan. Niye öbürlerine değil de sadece Fenerbahçe'ye. Ekstra bir şey mi oldu, hayır. Ancak, bize geliyor. Böyle çekiyorlar bizi siyasetin içine..."

“SİYASETEN VE FEDERASYONDAN FULL DESTEK ALIYOR”

"Ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor. Bu zihniyet pohpohlanıyor. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruyu ispatlamalısınız. İnanılmaz bir asimetrik savaşma güçleri var. İnsanlara saldırırken Fenerbahçeli yapıyorlar, Ali Koç'un bilmemnesi diyorlar insanlara. Böyle bir camiayla baş etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bu camia siyaseten ve federasyon olarak full destek alıyor. Ne yazık ki..."

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