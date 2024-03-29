Ali Koç Süper Kupa'dan vazgeçti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Ali Koç yaklaşan Süper Kupa hakkında taraftarlara çağrıda bulundu.

2 Nisan’da alınacak karar sonrasında gerekirse ligden çekileceklerini ve Süper Kupa’yı rakibine kaptırmak pahasına maça çıkmayacaklarını hatırlatan Ali Koç yaptığı açıklamada taraftarlardan Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını istedi.

İşte Ali Koç’un sözleri:

"TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin"