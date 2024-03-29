Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı

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Ali Koç TFF ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kurulan tuzağı ortaya çıkardı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç merakla beklenen PFDK sevkleri hakkında konuştu.

2 Nisan’daki olağanüstü genel kurul öncesinde bugün divan kurulu üyeleri ile toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KILIFINA UYDURMAYA MI ÇALIŞIYORLAR"

TFF’nin kendilerine ceza vermek için çabaladığını belirten Ali Koç yaptığı konuşmada, "Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu” ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA'YA MI HAZIRLANIYORSUNUZ"

Sevklerin ne zaman gerçekleşeceğini TFF’ye sorduklarını aktaran Ali Koç "Sevkler olmadı. Neden olmadı diyoruz? 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz" dedi.

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