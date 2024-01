‘Yılbaşı’ geleneği bozulmadı

Yıllar değişse bile bu sene de yılbaşı ekranının kazananı yine değişmedi. Her ne kadar farklı kanallarda alternatif programlar olsa da izleyicinin tercihi O Ses Türkiye oldu.

‘Yılbaşı Özel’ bölümüyle izleyici karşısına çıkan TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, önceki senelerde olduğu gibi 31 Aralık gecesi yine tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) birinci olmayı başardı.

Birçok ünlü isim, sahneye çıkarak seçtiği şarkıyı seslendirdi. Kimi çok beğenildi kimisi için de ‘Eh işte’ denildi. Benim programda en beğendiğim performans Enis Arıkan’ın ‘Ah Geceler’ şarkısı eşliğinde sergilediği gösteriydi.

Ekranlar, Sürahi Nine’yi özlemiş

Televizyon kanalları, yılbaşında en çok izlenen olabilmek için kıyasıya yarışırken alternatif programlarla izleyiciyi ekranda tutmaya çalıştı.

Yasemin Yalçın’ın televizyonda sunduğu tiplemeleri içerisinde en çok beğenilenler arasında yer alan Sürahi Nine, bu kez ‘Güldür Güldür Show’un ‘Yılbaşı Özel’ bölümünde karşımıza çıktı. Sürahi Nine’nin evde arkadaşlarıyla yılbaşı partisi düzenleyen torunu İbrahim’e ve diğer gençlere sataşıp huzursuzluk çıkartarak eğlenmelerini engellemeye çalıştığı skeci çok beğendim.

Güldür Güldür’ün bundan sonraki bölümlerinde bir skeç Sürayi Nine’ye ayrılabilir. Usta oyuncu Yasemin Yalçın’ı sadece yılbaşında değil; her zaman ekranda izlemek istiyoruz. En son 2 yıl önce izlediğimiz Sürahi Nine’yi ekranlar özlemiş. Benden söylemesi.

Yine filtre kurbanı oldu

‘Yılbaşı Özel’ bölümüyle ekrana gelen İbo Show (Star TV), bu kez kullanılan filtreler ile çok konuşuldu.

Resul Dindar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan’ın konuk olduğu programda özellikle Hülya Avşar, Cenk Eren, Bülent Serttaş ve Aleyna Tilki’ye uygulanan filtreler, sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler, “İnsanlar, un kurabiyesine dönmüş” yorumları yaptı.

Hülya Avşar, 2021 yılında rol aldığı ve Hale Ilgaz karakterine hayat verdiği Masumiyet (FOX TV) dizisinde kullandığı benzer filtre ile yine günlerce konuşulmuştu.