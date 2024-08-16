Yıllar sonra festivalde buluşacaklar

Gökçe Bahadır ve İlker Kaleli, rol aldıkları yapımlarda gösterdikleri performanslarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bahadır, son olarak ‘Ömer’de; Kaleli ise, ‘Türk Tutkusu’ (La Pasion Turca) isimli İspanyol dizisinde oynadı.

İkili, yıllar önce ekrana gelen ‘Kayıp Şehir’de birlikte rol almıştı. Kaleli, İrfan; Bahadır da Aysel karakterini canlandırmıştı. İkili, 2012’de yayınlanan dizinin ardından bu kez de Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ jürisi olacak.

5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin jüri başkanlığını Ferzan Özpetek yapacak. Usta yönetmen, festivalde 2018’de ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ almıştı. 60.sı yapılamayan festival, geçen yıl Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilmişti. Bakalım, bu sene festival yapılabilecek mi?

Yeni albüm için 3 kıtada 5 klip

Semicenk, 5 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘Geçiyor Zaman’ı Eva Records etiketiyle yayınladı.

4 farklı ülke ve 3 farklı kıtada eserlerin tümüne klip çeken Semicenk, albüme adını veren ‘Geçmiyor Zaman’ için Cezayir Sahra Çölü’nde; ‘Sahte Sonbahar’ için Fas Marakeş’te; ‘Sen Kaldın’ için Gürcistan Batum’da; ‘Onlar Anlamaz Halden’ ve ‘Kader Sağ Olsun’ için ise İstanbul’da kamera karşısına geçti. Kliplerin yönetmenliğini Emre Alev ve Batıkan Hitay yaparken albümde yer alan şarkıların düzenlemelerini Berk Büken ile Semicenk yaptı.

‘Onlar Anlamaz Halden’ ve ‘Sen Kaldın’ şarkıları benim favorim. Dinleyeni bol olsun.

‘Yan Dünya’nın plansız hâli

Kumbaracı50’nin yeni oyunu ‘Yan Dünya’, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 22 Ağustos Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

‘Yan Dünya’da, bir gece akşam haberlerinde, yaşadığımız hayatın kapanacağı, Pazar gecesi uyuduktan sonra yan taraftaki dünyada uyanılacağı bilgisi verilir. Fakat yan dünyada kimin nasıl ve nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordur. Şarkı sözü yazarı Faruk, son gecesini en yakın arkadaşı Şehnaz ve eşi ‘Diğer Faruk’ ile kendi evinde geçirecektir. O geceye özel hazırlanıp küçük bir kutlama planlamışlardır. Faruk’un eniştesi Kudret ve Faruk’un öğrencilerinden Sema da bu özel geceye plansız bir şekilde dâhil olur.

Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyunda Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir birlikte rol alıyor.