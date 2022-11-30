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  • Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu: Yıllık 200 milyon eurodan 2.5 yıllık tarihi sözleşme

Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu: Yıllık 200 milyon eurodan 2.5 yıllık tarihi sözleşme

Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan devi Al Nassr’a imza atmak üzere. Ronaldo, 200 milyon eurodan 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:37
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Yıllık 200 milyon eurodan 2.5 yıllık tarihi sözleşme: Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu: Yıllık 200 milyon eurodan 2.5 yıllık tarihi sözleşme
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Son günlerin en çok konuşulan futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United macerasının ardından yeni takımını buldu.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin Marca’dan aktardığı habere göre Ronaldo, Suudi Arabistan'dan Al Nassr ile anlaşmaya çok yakın. Portekizli yıldız, Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın tutarı, maaş ve reklam anlaşmaları dahil senelik 200 milyon euro seviyesinde bulunuyor.



AVRUPA’DAN BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ
Ronaldo her ne kadar yoluna Avrupa’da devam etmek istese de işin maddi yönü yıldız ismi Arabistan’a yönlendiriyor. Ronaldo’yu kadrosunda görmek isteyen MLS takımlarının teklifleri de Al Nassr’ın teklifinin yanına yaklaşamıyor.

Ronaldo, Manchester United Menajeri Erik Ten Hag ve yönetimle yaşadığı sürtüşme sonucu efsanesi olduğu “Kırmızı Şeytanlar”dan ayrılmıştı.

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Misafir
30.11.2022 11:44
Gelişmiş Ülkelere bir bakın. Japonya, Amerika böyle şeyler yapıyor mu? İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ihraç ettiği futbolculardan daha fazla kazanıyor. verdiklerinden daha fazla alıyor.  
 
Misafir
30.11.2022 11:42
Bizde de aynı. Yabancı futbolculara gemi dolusu döviz verirler. Bu dövizler yurt dışına gider. Esnafın üç kuruş borcu için tepesine çökerler. Amerika dünyanın en büyük ülkesi. böyle şeyler yapıyor mu  
 
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