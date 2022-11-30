Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu: Yıllık 200 milyon eurodan 2.5 yıllık tarihi sözleşme

Son günlerin en çok konuşulan futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United macerasının ardından yeni takımını buldu.



Yenicaggazetesi.com.tr’nin Marca’dan aktardığı habere göre Ronaldo, Suudi Arabistan'dan Al Nassr ile anlaşmaya çok yakın. Portekizli yıldız, Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın tutarı, maaş ve reklam anlaşmaları dahil senelik 200 milyon euro seviyesinde bulunuyor.







AVRUPA’DAN BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ

Ronaldo her ne kadar yoluna Avrupa’da devam etmek istese de işin maddi yönü yıldız ismi Arabistan’a yönlendiriyor. Ronaldo’yu kadrosunda görmek isteyen MLS takımlarının teklifleri de Al Nassr’ın teklifinin yanına yaklaşamıyor.



Ronaldo, Manchester United Menajeri Erik Ten Hag ve yönetimle yaşadığı sürtüşme sonucu efsanesi olduğu “Kırmızı Şeytanlar”dan ayrılmıştı.

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