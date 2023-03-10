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Sözcü Gazetesi Yılmaz Özdil açıklaması yaptı

Sözcü Gazetesi, gazeteci Yılmaz Özdil’in ayrılığıyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:07
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Sözcü Gazetesinden Yılmaz Özdil açıklaması

Sözcü Gazetesi Yılmaz Özdil açıklaması yaptı
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Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevinden ayrıldıktan sonra Sözcü gazetesinden de istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Özdil’in paylaşımının ardından Sözcü Gazetesi’nden yazılı açıklama geldi.

Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sözcü Gazetesi’nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazan olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu’ndan ardından da Sözcü Gazetesi’nden ayrılmıştır.

Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil’in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

Sözcü Gazetesi’ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…”

ÖZDİL’İN TWEETİ KÖŞE YAZISI OLARAK VERİLDİ

Öte yandan Yılmaz Özdil’in bugünkü köşesinde, istifa ettiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı yer aldı. Özdil’in istifasını duyurduğu sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

“Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.”

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