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Şahan Gökbakar'dan sitem dolu Yılmaz Özdil paylaşımı. Ateş püskürdü

Şahan Gökbakar, Sözcü Gazetesi'nden ve Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil için, "Fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü'den atılmasını kınıyorum" dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:40
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Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil paylaşımı

Şahan Gökbakar'dan sitem dolu Yılmaz Özdil paylaşımı. Ateş püskürdü
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Sözcü TV'nin kurucularından olan gazeteci Yılmaz Özdil, istifa ettiğini açıklamıştı. 

Şahan Gökbakar, Özdil'in ayrıldığını duyurmasının ardından bir paylaşım yaparak, "Yılmaz Özdil'den haz etmem. Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü'den atılmasını kınıyorum"  ifadelerini kullandı.

"SÖZCÜ'DEN ATILMASINI KINIYORUM"

Gökbakar paylaşımında şu ifadelerini kullandı: 

"Yılmaz Özdil'den haz etmem. Yazılarında bana yarattığım karakter adıyla hitap ederek aklınca beni aşağılayan ve sınıflandıran biridir kendisi. Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü'den atılmasını kınıyorum. Zihniyet aynı. Beğenmedim dediklerini kovun!"

"SÖZCÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ"

Diğer yandan Gökbakar, bir paylaşım daha yaparak, "Sözcü'den açıklama geldi: Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi’nden kendisi istifa etti. 'Kovulma' diye bir şey söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Av. İsmail Yılmaz. Sözcü Gazetesi vekili" dedi.

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