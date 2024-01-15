Yılmaz Vural bu kez olmadı! Mağdur edebiyatı da yapmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta büyük heyecan yaşanıyor.

Menemen FK, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken puan kaybı yaşadı.

İkinci devrenin ilk maçında Karaman FK ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak, galibiyet serisini sonlandırdı.

Menemen İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen kritik maçta Yılmaz Vural'ın öğrencileri 3 puanı hanesine yazdıramadı.

İki takımın da gol bulduğu mücadelede, Menemen FK’nın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Play-off hattında yer almayı hedefleyen Menemen FK, Karaman FK ile berabere kalarak puanını 32’ye yükseltti.

Rakiplerinin de kazanmasıyla averajla play-off barajının gerisinde kalsa da Menemen FK’nın teknik direktörü Yılmaz Vural, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Takımımın gösterdiği kararlılık ve azimden gurur duyuyorum. Bu beraberlik, bizi daha da güçlendiriyor ve önümüzdeki maçlara odaklanmamızı sağlıyor” dedi.