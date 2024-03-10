Yılmaz Vural ara verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

Çarşamba günü Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip ev sahibini ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti.

Kazanılan galibiyet sonrası 48 puana çıkan Yılmaz Vural ve öğrencileri 6. Sıraya yükselerek play-off hattına girmeyi başardı.

Bu durum karşısında büyük bir sevinç yaşayan Menemen FK ligde 19 takım olması sebebiyle 30. Haftayı ise BAY geçecek

Önümüzdeki hafta sahasında oynanacak olan Denizlispor maçı öncesi 1 hafta boşluğu oluşan Menemen FK’de Yılmaz Vural da fırsattan istifade bir ara vererek İstanbul’a dinlenmeye geldi.