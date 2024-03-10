Yılmaz Vural ara verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural ara verdi
Play-off hattına girmeyi başaran Menemen FK'de Yılmaz Vural İstanbul'a geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

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Çarşamba günü Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip ev sahibini ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti.

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Kazanılan galibiyet sonrası 48 puana çıkan Yılmaz Vural ve öğrencileri 6. Sıraya yükselerek play-off hattına girmeyi başardı.

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Bu durum karşısında büyük bir sevinç yaşayan Menemen FK ligde 19 takım olması sebebiyle 30. Haftayı ise BAY geçecek

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Önümüzdeki hafta sahasında oynanacak olan Denizlispor maçı öncesi 1 hafta boşluğu oluşan Menemen FK’de Yılmaz Vural da fırsattan istifade bir ara vererek İstanbul’a dinlenmeye geldi.

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