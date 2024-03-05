Yılmaz Vural kahroldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. Haftasında Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın saat 14.00’da Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi Soma İlçe Spor Güvenlik Kurulu karşılaşma için deplasman tribünü yasağı getirdi.

Alınan karara isyan eden Menemen FK yönetimi sosyal medyadan yaptığı “FUTBOL BİR SEYİR OYUNUDUR VE TARAFTARLA GÜZELDİR!” Başlıklı paylaşımda “TFF 2. Lig 29. hafta mücadelesinde yarın Somaspor ile deplasmanda karşılaşacak profesyonel futbol takımımız ve yönetimimiz, müsabaka öncesi Menemen taraftarının Soma İlçe Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda maça alınmayacağını büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunmaktadır. Menemen FK yönetimi, oyuncu ve teknik heyetimiz ile tüm taraftarımızı üzen bu karar, genel hakkaniyet ve eşitlik ilkelerini zedelediği gibi futbolun seyir zevki ve deplasman hakkına da engel koymuştur.

Camiamız, centilmenlik ve konukseverlik konusunda yıllardır kendini ispatlamıştır. 22 Ekim 2023 tarihinde oynanan Menemen FK-Somaspor karşılaşmasının da Somaspor taraftarının katılımı ile bu fair-play havası içinde gerçekleşmesine rağmen, Soma İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun verdiği deplasman yasağı kararı üzücü, keyfi, taraflı ve tutarsızdır. Ligin ilk yarısının kapanış maçında Amed SK’yı dostça ağırlayan camiamız, bu maçta büyük titizlikle görev yapan ve gereken önlemleri alan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sergilediği sorumluluk ve hassasiyeti Soma Emniyeti’nin de aynı şekilde sergileyebileceğine inanmaktadır. Söz konusu kararın en kısa zamanda gözden geçirilip, taraftarımızın deplasman hakkının iade edilmesini diliyor, bir kez daha futbolun seyirci ile güzelleşip var olduğunu hatırlatıyoruz.” Dedi.

Öte yandan Menemen FK’nın başında play-off mücadelesi veren teknik direktör Yılmaz Vural da alınan karar sonrası çıldırdı.

27 haftanın geride kaldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.