Yılmaz Vural zoru başardı

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Yılmaz Vural zoru başardı
Lider Iğdır FK ile karşılaşan Menemen FK sahasında 2-0 galip geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. Haftasında Menemen FK sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 23. Dakikada Kemal Rüzgar ve 70. Dakikada Onur Akdeniz kaydetti.

Bu skor ile birlikte 3 puanı cebine koyan Menemen FK 45 puana yükselerek 6. Sıradaki İskenderunspor ile puanları eşitledi.

Bu mücadele öncesi ligde liderlik koltuğunda bulunan Iğdır FK ise en yakın takipçisi Amed'in galibiyeti ile 2. sıraya geriledi.

Galibiyetin ardından teknik direktör Yılmaz Vural büyük bir sevinç yaşadı.

Geçtiğimiz hafta alınan Kastamonuspor mağlubiyetinin ardından konuşan Yılmaz Vural yaptığı açıklamada “Bu hafta lider Iğdır FK ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Çok zorlu bir maç olacak. Bu maçı alıp hem moralli olacağız hem de yükselişe geçeceğiz. Önümüzde 10 maç daha var. Asla umutsuz değiliz, pes etmeyeceğiz. Sezon sonunda bu takım Play-Off potasında yer alacaktır” demişti

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