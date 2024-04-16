Süper Lig'e 1 hafta kala Göztepe'de büyük heyecan

Kaynak: İHA
Süper Lig'e 1 hafta kala Göztepe'de büyük heyecan
Göztepe, gelecek hafta Giresunspor’u yenmesi ve TFF 1. Lig’de de istediği matematiksel hesapların oluşması durumunda ikinci sıradan Süper Lig’e merhaba diyecek.

TFF 1. Lig’de 60 puanla ikinci sırada bulunan Göztepe, dün akşam Erzurum deplasmanında Sakaryaspor’un puan kaybetmesiyle birlikte en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 8’e yükseltti.

İzmir ekibi, Süper Lig için gün sayarken, bu hayaline hafta sonu ulaşmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarını beklemeye koyulacak.

Çorum FK’nın 21 Nisan Pazar günü Adanaspor’a yenilmesi, Sakaryaspor’un da Keçiörengücü karşısında puan kaybetmesi halinde Göztepe'de gözler, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor müsabakasına çevrilecek.

22 Nisan Pazartesi günü de Kocaelispor, Ümraniyespor’a mağlup olması durumunda Göztepe, matematiksel olarak ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek ve bitime 3 hafta kala Süper Lig’e merhaba diyecek.

Böylece İzmir’in en köklü ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 100. yılını Süper Lig’de geçirecek.


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