Göztepe Giresunspor'a 3 attı. Süper Lig'e son 5

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-0'lık Göztepe galibiyeti ile tamamlandı.
Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 41. ve 49. dakikadalarda Yalçın Kayan, 68. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.
İzmir ekibi bu sonuçla puanını maç fazlasıyla 63 puana çıkardı.
Giresunspor ise 7 puanla son sırada yer aldı.
ADIM ADIM SÜPER LİG'E
Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 haftada rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın en az 5 puan aldığı takdirde Süper Lig'e çıkacak.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Bitexen Giresunspor: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 86 Fatih Yılmaz), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 86 Furkan Arda Kabaca), Kadir Seven, Faruk Can Genç (Dk. 89 Ahmet Lütfü Kara), Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 86 Ali Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Şahin Dik, Alperen Köşker (Dk. 75 Mert Han Kurt)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Tarkan Serbest, Heliton (Dk. 72 Messaoudi), Nielsen, Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Celil Yüksel (Dk. 79 Atınç Nukan), Romulo (Dk. 79 Lundqvist), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Taha Altıkardeş)
Goller: Dk. 41 ve Dk. 49 Yalçın Kayan, Dk. 68 Ümit Akdağ (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 90+2 Taha Altıkardeş (Göztepe)