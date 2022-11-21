Zafer Arapkirli'den Erdoğan'ın Sisi ile el sıkışmasına hiç unutulmayacak yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha'ya gitti. Ziyarette dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Erdoğan daha önce 'Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Erdoğan'ın iddia ettiğinin aksi yönde tavır sergilemesi eleştirilere de neden olurken Sisi ile bir araya gelmesine tepki yağıyor.

Duruma tepki gösteren gazeteci Zafer Arapkirli;

"NE GÜZEL İŞARETİMİZDİN SEN RABİA..

Bir "Rabia" vardı, Sisi'ye inat her meydanda gösterilen. Her yerde sallanılan.

Hey gidi günler hey.. " paylaşımından sonra Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde ‘’Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?’’ sözlerine gönderme yapan başka bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlar;

Zafer Arapkirli, AKP'li eski futbolcu Alpay Özlan'ın "Suriye'de Esed'in tarafındalar. Mısır'da Sisi'nin tarafındalar. Libya'da Hafter tarafındalar. Muhalefet yapmıyorlar açıkca Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar" paylaşımına da "Defans elemanı bile ofsaytta!" notunu düştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç önce Mısır ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkilerle ilgili olarak, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Seçimden sonra sil baştan yapabiliriz" açıklamasıyla da dikkat çekmişti.

NEREDEN NEREYE...

Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri zedelenmişti. Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askeri müdahaleyi darbe olarak değerlendirerek Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

Erdoğan, 'Darbecileri meşrulaştırmam' diyerek, 2019 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun resmi yemek programına Sisi ile aynı masada bulunmamak için katılmamıştı.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayınında da Sisi ile ilgili "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, 2019 İstanbul seçimlerinde ‘’Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?’’ sözleri ile dikkat çekmişti.

İşte Erdoğan'a tepki yağan "tokalaşma"