-YSK anayasay� �i�neyemez�

Ekrem �mamo�lu ve Mansur Yava� isimleri saray�n anket�ileri taraf�ndan Recep Tayyip Erdo�an ile yar��t�r�l�rken oynanan siyasi oyuna itiraz etmi�tim.

Hatta bir anket firmas� sahibi ile de canl� yay�nda tart��arak �unlar� s�ylemi�tim:

-Erdo�an zaman�nda yap�lan se�imde 3. kez cumhurba�kan� aday� olam�yor. Neden �srarla anketlerde ad�na yer veriyorsunuz.

Bu saray�n tezgah�na d��meyin. Adayl��� anayasaya ayk�r� olmas�na ra�men kamuoyunu al��t�rmak i�in yap�lan bir alg� operasyonudur.

�te yandan �mamo�lu'nun da Yava�'�n da cumhurba�kanl���na adayl���na CHP lideri Kemal K�l��daro�lu, "Olmaz bu iki b�y�k ili yeniden AKP'ye kendi ellerimizle teslim edemeyiz" diyerek kar�� ��kmaktad�r.

Anket firmalar� ve yanda� medya y�llard�r bu alg� entrikalar� ile i�lendi, aldat�ld�, yanl�� y�nlendirildi.

Saray�n alg� entrikalar� Erdo�an, Devlet Bah�eli ve yanda� medya taraf�ndan �ubat 2022'de bug�ne ��yle y�r�t�ld�.

-Alt�l� Masa da��l�r�

6 lider �iddetle tepki g�sterdiler ve �srarla her ay toplanarak olu�turduklar� komisyonlar�n ortaya koyduklar� mutabakat metinlerini birlikte imzalayarak kamuoyuna b�y�k umut verdiler.

-G��lendirilmi� parlamenter rejim,

-Parti devletinden kurtulu�,

-Yarg� ba��ms�zl���,

-Medya ve ifade �zg�rl��� ve

-Tam demokrasi�

18 y�ll�k AKP iktidar�n�n metal yorgunlu�u Bah�eli'nin anayasa de�i�ikli�i deste�i ile olu�an Cumhur �ttifak� sonucu ortaya ��kan ucube Tek Adam rejimi ile be�inci y�l�na girdi.

Erdo�an ekonomiyi ��kertti,

Meclis'i devre d��� b�rakt�,

A�z�ndan ��kan emir oldu, yasa oldu.

Anayasa h�k�mleri uygulanamaz oldu.

Devlet kurum ve kurulu�lar� millete de�il bir k�s�m yanda� zengine hizmet vermeye ba�lad�.

Kahramanmara� depremleri sonucunda 50 bine yak�n can kayb� �unlar� g�sterdi:

-Depremzedelere yard�m 3 g�n yap�lamad�.

-�ad�r, su ve yiyecek s�k�nt�s� had safhaya ��kt�.

-Erdo�an ve Bah�eli bir ayda sadece 2 kez b�lgeye gidebildi.

-Muhalefet ise t�m belediyeleri ile b�lgeye ilk saatlerden itibaren hizmet ya�d�rd�.

Cumhur �ttifak�'n�n partileri AKP ve MHP'ye b�y�k tepki statlara, sokaklara ta�t�;

-"Yalan, dolan, istifa ulan� H�k�met istifa�"

H�zla oy kayb�na yol a�t���n� g�ren Erdo�an ve Bah�eli b�y�k bir asabiyetle yurtta�lara hakaretler ya�d�rmaya ba�lad�.

Bu hakaretler yurtta�lar� iyice k�zd�rd�.

-AKP ve MHP'nin oy kay�plar� h�zland�.

Millet 14 May�s'ta yap�lacak Cumhurba�kanl��� ve Milletvekili se�iminde AKP, MHP, Erdo�an ve Bah�eli'den hesap sormak i�in g�n saymaya ba�lad�.

De�erli okurlar�m,

2 Mart'ta yap�lan 6 liderin 12'nci toplant�s�ndan 6 imzal� bildiride �zetle �u g�r�� yay�nland�:

-"Cumhurba�kan� aday�m�z ve ge�i� s�reci yol haritas� konusunda ortak bir anlay��a ula�m�� bulunuyoruz�"

6 Mart'ta aday�n a��klanmas� beklenirken �Y� Parti Genel Ba�kan� Meral Ak�ener partisinin Genel �dare Kurulu (G�K) toplant�s� sonras� �ok a��klama yapt�.

Birincisi;

-Alt�l� Masa'dan �Y� Parti'nin ayr�lmas� karar�,

�kincisi;

-Ekrem �mamo�lu ve Mansur Yava�'a, "Cumhurba�kan� aday� olun" �a�r�s�.

De�erli okurlar�m,

Her iki ba�kan, �mamo�lu ve Yava� bu �neriyi kibarca kabul etmediler.

Peki �imdi ne olacak?

Ak�ener Cumhurba�kan� aday� m� olacak, yoksa ba�ka bir aday m� g�sterecek?

�Y� Parti'de Cumhurba�kan� adayl���na lay�k elbette pek �ok isim var ama d��ar�dan da bir aday g�sterilebilir.

Kemal K�l��daro�lu'nun Cumhurba�kanl���n� destekleyece�ini ancak milletvekili se�imine Millet �ttifak� ile de�il, ba��ms�z girece�ini a��klayabilir.

Ak�ener'in bas�n a��klamas� sonras� saraya yak�n bir gazeteciye Erdo�an ve �evresinin neler d���nd���n� sorunca �u yan�t� ald�m:

-"B�y�k Birlik Partisi Genel Ba�kan� ve Genel Ba�kan Yard�mc�s� Hayati Yaz�c� vas�tas� ile saray Meral Ak�ener'e �a�r� yapt�.

Siz de bilirsiniz ki, Erdo�an'dan habersiz bu �a�r�lar yap�lamaz.

Erdo�an kendisi g�r��mese bile �Y� Parti ile diyalog yolunu arayacakt�r."

De�erli okurlar�m.

Hat�rlayacaks�n�z; Meral Ak�ener, "Kumar masas�nda olmay�z" diyerek daha �nce Cumhur �ttifak�'n�n destek�isi olmayaca��n� a��klad�.

Umar�m bu kararl� duru�lar�n� devam ettirirler.

�unu da vurgulamak istiyorum.

T�m muhalefet partileri belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n �u �ok �nemli siyasi tavr� tavizsiz, amas�z, fakats�z ortaya koymal�:

-Erdo�an 3. kez aday olamaz,

-YSK anayasay� �i�neyemez�

Afi�lerle, bas�n toplant�lar� ile canl� yay�nlarla anayasaya sahip ��k�lmal�.