100 bin imza istediler. Bazıları 200'ü bile göremedi. İşte 555 bin TL'si yanan 8 aday

Türkiye, 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan tarihi seçime hazırlanıyor. Gözlerin çevrildiği bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları da merakla bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için 27 Mart'ta da imza topla süreci bitti.

YSK verilerine göre adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.

Yeterli imzayı toplamayan 8 adayın da YSK'ya ödediği 555 bin TL'lik başvuru ücreti yandı. Peki bu adaylar kim? Kaç imza topladılar?

Onedio'de yer alan habere göre 555 biN TL'lik katılım ücreti yanan 8 aday şöyle

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek- 27 bin 589 imza

Doğu Perinçek Kimdir?

Doğu Perinçek, 17 Haziran 1942 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Babası Sadık Perinçek Erzincanlı, annesi Lebibesi ise Malatya'dır. Siyasetçinin babası dört dönem boyunca Adalet Partisi'nden Erzincan Milletvekilliği yapmıştır. Aynı zamanda Yargıtay Başsavcı Yardımcısı olarak da görev almıştır.

İlkokul eğitimini Ankara'daki Sarar İlkokulu'nda okudu. Daha sonra Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Dört sene boyunca Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü Yöneticiliği ve Türk Hukuk Kurumu Yöneticiliği yaptı. 1968 senesinde ''Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi.'' isimli kitabıyla doktora tezini tamamladı ve hukuk doktoru oldu. Doğu Perinçek, uzun yıllardır gazeteci Hacer Şule Perinçek ile evlidir. Çiftin; Mehmet, Kiraz, Can ve Zeynep adında dört çocuğu var.



Yakup Türkal - 3 bin 137 imza



Yakup Türkal kimdir?

Yakup Türkal, 1976 senesinde Kırşehir’de dünyaya geldi. Yakup Türkal, ilk ve orta dereceli okullarını bitirdikten sonra, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme okudu. Okul yaşamının bitiminin ardından aile şirketinde işe başlayan Yakup Türkal, 2003 senesinde Türkal Şirketler Grubunu kurucusu oldu. Daha sonra Park Saravenas projesi gibi pek çok projede adından söz ettirdi. Kırşehirli iş insanı Yakup Türkal, 2007 senesinde Kırşehir’de 114 bin 953 YTL ile vergi rekortmenleri arasına adını yazdırdı. Bu başarıyı 2011 senesinde de tekrarlayan Yakup Türkal, bu kez vergi rekortmeni listesine adını dördüncü sıradan yazdırdı. Yakup Türkal, aynı zamanda evli ve 3 çocuğu vardır.



Erkan Trükten - 2 bin 589 imza



Erkan Trükten kimdir?

1980 yılında Bulgaristan'da doğdu. Twitter hesabında kendisini tarih felsefecisi, araştırmacı ve yazar olarak tanıtan Erkan Trükten'in 2005 yılında yayımladığı Deccal Derin Devleti adlı bir kitabı bulunuyor. Covid-19 aşılarına karşı çıkan ve pandemiye 'plandemi' diyen, Trükten Paris Anlaşması'na karşı olduğunu söylemişti ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Türkiye'den kovacağı belirtmişti.

Tevfik Ahmet Özal - 1544 imza

Ahmet Özal, 3 Aralık 1955 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Malatya'lıdır. Asıl adı Tevfik Ahmet Özal’dır. Babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, annesi Semra Özal’dır. Zeynep (d.1954) adında ablası ve Efe (d.1967) adında kardeşi vardır. ilkokulu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve lise bire kadar Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra lise ikiden itibaren Amerika’da okudu. Üniversiteyi Amerika’da North Carolina State Üniversitesi'nde tamamladı. Sonrada ekonomi konusunda Master yaptı. 1979 yılında iş hayatına atıldı. IMF'de üç sene çalıştı. Turgut Özal'ın ilk kabinesini kurduğu 1983-84 tarihlerinde Türkiye'ye döndü.

Ahmet Özal, 1999 Türkiye Genel Seçimleri'de Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Anavatan Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı oldu.[3] Demokrat Parti genel başkan yardımcısı olarak da görev yaptı. 19 Aralık 2014 tarihinde Ana Parti'yi kurdu. 2015 Türkiye Genel Seçimleri'de Saadet Partisi Mardin milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.



İrfan Uzun - 538 imza



İrfan Uzun Kimdir?

İrfan Uzun, 6 Haziran 2018’de kurulan Adalet Birlik Partisi’nin genel başkanıdır. 1975 yılı Zonguldak, Ereğli doğumlu olan İrfan Uzun Trabzonlu’dur. Aslen Trabzon, Sürmene, Köprübaşılı olan İrfan Uzun, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı.

Bir dönem İstanbul Paşabahçe Ferit İnal Lisesinde eğitim aldı. Beykent Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Banka ve Sigortacılık, Brussels Capital Üniversitesi Yazılım Uzmanlığı bölümlerinden mezun oldu. İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde eğitim alan İrfan Uzun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki öğrenimine devam etmektedir. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.



Halil Murat Ünver - 478 imza

Halil Murat Ünver kimdir?

1970 yılında Kırıkkale, Keskin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de, Yüksek öğrenimini Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında 21 yaşında iken Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda Bilgisayar Programcılığı Programında öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda, Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda ve Mühendislik fakültesinde bilgisayar donanımı, elektronik ve güç elektroniği dersleri verdi. K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Yüksek Lisans derecesini 1997'de Doktora derecesini 2004 yılında aldı. Doktora tezi olarak ürettiği indüksiyon ocağı yaklaşık 10 yıldır Adana'da dişçilik sektöründe özel alaşımlı döküm yapmak için kullanılmaktadır.

Dünyada ilk kez inverter devresinin PLC ile sürüldüğü bu tez, SANTEZ desteklerine kadar K.Ü. Fen Bilimleri'nde üretilen tezler arasında sanayide kullanılabilecek ürün çıkartan ilk ve tek tez oldu.Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. K.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi'nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı.

Bu eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Eğiticisi olarak görev aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezi olan ÇASGEM'de Almanya'da ki görevine gidene kadar- uzun süre eğitici olarak görev yaptı.

Ünver, Kurucu ortağı olduğu 25 yıllık geçmişle sahip olan KEMAS Ltd. Şti.'nde kalıp tav ocağı, konik ısıtma ocağı, indüksiyonlu su ısıtma sistemleri, PLC kontrollü güç ünitesi, jel yapıştırma sistemleri gibi üretim teknolojileri geliştirdi. Patent başvurularında bulundu. KEMAS Ltd. Şti. Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye'deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.'nin ürettiği ürünler hem Türkiye'de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

Hilmi Özden - 167 imza

Hilmi Özden kimdir?

1959 doğumlu olan Hilmi Özden, Konya ve Eskişehir’de İlk ve Orta öğrenimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Sağlık Ocaklarında, Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğünde doktor olarak çalıştı. 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında “Omurganın Torakal Bölümü’nde Medulla Spinalis Çaplarının Manyetik Rezonans Tekniği İle Ölçümü ve Değerlendirilmesi” isimli tezi tamamlayarak Anatomi doktoru unvanı aldı.

2005 yılında ESOGÜ tarafından Nottingham Üniversitesine gönderildi ve angiogenesis üzerine çalıştı. Yurt içinde sıçan ve farelerde organ nakli, embriyonik kök hücre ve mikrocerrahi üzerine çalışmalar yapan ekiplerde görev aldı.

Halen genç araştırmacılara sıçanlar’da mikrocerrahi teknikleri üzerine ücretsiz kurslar vermektedir. Anatomi profesörü ve tıp doktoru olan Hilmi Özden, ayrıca farklı alanlarda lisans ve doktora sahibidir.Dr. Özden, 2002 yılında ESOGÜ Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalında “Kutadgu Bilig’de Ahlâk Kavramı ve Tıp Etiğine Katkısı” isimli doktora tezini tamamladı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi.

Türk kültürü ve tarihi üzerine araştırmaları olan Hilmi Özden, 2013 yılında, Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı Danışma Kurulunda ESOGÜ temsilcisi oldu. Aynı zamanda ESTÜDAM (ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurucu müdürü oldu. Anatomi, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği üzerine yurt içi ve yurt dışı dergilerde araştırmaları bulunan Dr. Özden ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.



Davut Turan - 112 imza

Davut Turan kimdir?

45 yaşında ve 4 çocuk sahibi olan Turan, 555.980 TL tutarındaki ödemesinin gerçekleştirerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu. Batmanlı İnşaat Mühendisi Davut Turan Cumhurbaşkanı adayı olmak için Ankara'ya giderek başvurusunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bilgi veren Davut Turan '2001 yılından beri Batmanda yaşıyorum. Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır.

Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum' açıklamalarında bulundu.