﻿Yüksek Yargıda haksız düzenleme

7447 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023'te Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bu kanun ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hâkimlik tazminat oranları yükseltildi.

Bitmedi;

Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranları da yükseltildi.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminatı oranları yükseltildi.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilinin ek göstergesi de düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirildi.

Elbette Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyeleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri arasında olan maaş farkının kapatılması hakkaniyete uygun olup, olması gereken de budur.

Ancak önemli bir sorun ortaya çıktı.

-1. Sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcısı olan Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyeleri,

-Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde,

-Bölge Adliye ve Bölge idare mahkemelerinde,

-Yargıtay ve Danıştay'da tetkik hâkimi ve savcı olarak görev yapan 1. Sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları büyük mağduriyete uğradı.

Hâkim ve savcıların aralarındaki maaş farkının açılması ile yargıda ikilik yarattı, eşitsizliğe yol açtı ve çalışma barışını bozdu.

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2797 sayılı Yargıtay Kanununa göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl süre ile başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçiliyor.

Bu yetki 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na veriliyor.

2797 sayılı kanuna göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri 12 yıllık bir süre için seçiliyor ve süre sonunda adli yargı ilk derecede, istinaf mahkemelerinde görev yapmak üzere geri dönüyorlar.

Çünkü;

Danıştay ve Yargıtay'a seçilen hâkimler ile ilk derecede, istinafta göre yapan birinci sınıf hâkimler arasında bir fark bulunmadığını, seçilemeyen hâkimlerin nitelik eksikliğinden değil kadro eksikliğinden kaynaklanıyor.

1983'te 2802 sayılı kanun ile birinci sınıf hâkimler arasında maaş farklılığı yaratılmamıştı.

30 Mart 2011 tarihli 6216 sayılı Kanuna kadar bu eşitliğe Anayasa Mahkemesi üyeleri de dâhildi.

Kıstas aylık esasına geçilmesini sağlayan 08 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 5536 sayılı kanun ile birinci sınıf olup 6 yılını dolduranlar ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlar eşit tutulmaya devam edildi.

Değerli okurlarım,

Yıllardır, kural olarak eşit tutulan Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile birinci sınıf hâkimlerin maaşları arasında AKP iktidarının çıkardığı 7447 sayılı kanun ile alt üst edilerek sistemin eşitlik ilkesi ihlal edildi.

Birinci sınıf olan adli ve idari yargı hâkim ve savcıları ile bunlar arasından üyeliğe seçilmiş yüksek yargı üyeleri arasında kıdem derece ve liyakat açısından üye seçilme yeterliliği yönlerinden hiç bir fark yoktur.

Üye seçilemeyenlerin de seçilme yeterliliğine haiz oldukları açıktır.

Bugüne kadar birinci sınıf hâkimlerle yüksek yargı üyeleri arasında özlük hakları yönünden hiç bir fark olmadı.

AKP'nin son kanunla yarattığı bu fark yargıda kendi içinde bir hiyerarşiye ve kast sistemine yol açtı.

Değerli okurlarım,

Türk-İş resmî rakamlarına göre Yoksulluk Sınırı ne kadar?

-31 bin 240 lira.

Mesleğe yeni başlayan hâkim ve savcıların maaşları ne kadar?

-31 bin lira…

AKP iktidarı mesleğe yeni adım atan hâkim ve savcılara "Yoksulluk Sınırı" altında maaş bağlıyor.

Bağımsız ve tarafsız yargı için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyadan bir akşam mesajı bekliyorum…