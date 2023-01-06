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  • Yunan askerleri Türk askerini görünce jet hızıyla kaçtı. Türklere dayılık taslıyorlardı

Yunan askerleri Türk askerini görünce jet hızıyla kaçtı. Türklere dayılık taslıyorlardı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi’nde Türk balıkçılarına taciz ateşi açtı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri skandal olaya anında karşılık verdi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:00
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Yunan askerleri Türk askerini görünce jet hızıyla kaçtı

Yunan askerleri Türk askerini görünce jet hızıyla kaçtı. Türklere dayılık taslıyorlardı
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Ege Denizi'nde balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk balıkçı tekneleri Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri olaya anında müdahale ederek Yunan güçlerine gerekli yanıtı verdi.

SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir.

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GÖK TÜRK
6.01.2023 12:17
Sülo vatansever 6.01.2023 12:01 Ne Muhammedin ordusu O Türk Milletinin Ordusu .Sadece Türk Milletine hizmet eder.Araplara hizmet dönemi sone erdi  
 
Sülo vatansever
6.01.2023 12:01
Muhammed'in ordusu kâfir yunanin korkusu  
 
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