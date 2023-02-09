Zafer Arapkirli: İhmalinle gerçekleşmiş bir felaket var. Vazifeni yap

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Son açıklanan rakamlara göre büyük felakette 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çok sayıda depremzede soğuk havaya karşı mücadele ediyor.

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım isteyen bir vatandaşa yanıtı gündem oldu. Erdoğan, deprem felaketiyle ilgili “Bunlar kader planında olan şeyler” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri büyük tepki çekti.

Gazeteci Zafer Arapkirli Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi. Arapkirli, “Ne demek kader planı? Senin ihmalinle gerçekleşmiş bir felaket var ortada. Bırak bu söylemi. Vazifeni yap!” ifadelerini kullandı.