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Zafer Arapkirli: İhmalinle gerçekleşmiş bir felaket var. Vazifeni yap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesindeki sözlerine tepki gösteren Zafer Arapkirli, “Ne demek kader planı. Senin ihmalinle gerçekleşmiş bir felaket var ortada. Bırak bu söylemi. Vazifeni yap!” dedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:52
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Zafer Arapkirli: İhmalinle gerçekleşmiş bir felaket var

Zafer Arapkirli: İhmalinle gerçekleşmiş bir felaket var. Vazifeni yap
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Son açıklanan rakamlara göre büyük felakette 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çok sayıda depremzede soğuk havaya karşı mücadele ediyor.

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım isteyen bir vatandaşa yanıtı gündem oldu. Erdoğan, deprem felaketiyle ilgili “Bunlar kader planında olan şeyler” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri büyük tepki çekti.

Gazeteci Zafer Arapkirli Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi. Arapkirli, “Ne demek kader planı? Senin ihmalinle gerçekleşmiş bir felaket var ortada. Bırak bu söylemi. Vazifeni yap!” ifadelerini kullandı.

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vatandaş
9.02.2023 16:58
Vatandaşa gelince işin fitratinda var, kader planı. .kendilerine veya çocuklarına bir şey olur ise ortalığı yikarlar,.taş üstünde taş omuz üstünde baş koymazlar  
 
Cem
9.02.2023 16:55
Artık yeter hemen seçim.bu ülkeyi bu Zihnyet ve bunun beşli çeteleri müteahhitlerinin yapacağı inşaya izin vermemeliyiz.ellerini ovuşturan müteahhitler var  
 
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