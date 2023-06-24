Zonguldak Limanı’nda mayın alarmı! Rusya’dan gelen gemi Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Rusya'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddia edildi. İhbarı değerlendiren ekipler alarma geçti.

Zonguldak Limanı’nda mayın alarmı! Rusya’dan gelen gemi Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine ekipler alarma geçti.

İddiaya ilişkin ihbarı değerlendiren Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.

aa-20230624-31517193-31517191-zonguldakta-kuru-yuk-gemisinin-altinda-mayin-oldugu-iddiasi-ekipleri-harekete-gecirdi.jpg

UZMAN EKİP DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

aa-20230624-31517193-31517190-zonguldakta-kuru-yuk-gemisinin-altinda-mayin-oldugu-iddiasi-ekipleri-harekete-gecirdi.jpg

LİMANDA BOŞALTMA FAALİYETLERİ GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

İlgili Haberler
Rusya'da tüm gözler Wagner’e çevrilmişken Ukrayna ordusu taarruza geçti
Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm!
Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı
Son Dakika.. Wagner Moskova'ya yürüyüşünü durdurdu
Rusya'dan batılı ülkelere uyarı
Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kan donduran cinayet! Baba, oğlunu boğazından bıçakladı Güncel
Kan donduran cinayet! Baba, oğlunu boğazından bıçakladı
Acil kamulaştırılma kapsamına alınan köyde üç gün içinde ikinci kez yangın çıktı Güncel
Acil kamulaştırılma kapsamına alınan köyde üç gün içinde ikinci kez yangın çıktı
Rus uçakları Suriye'de saldırı düzenledi: 2 kardeş hayatını kaybetti Dünya
Rus uçakları Suriye'de saldırı düzenledi: 2 kardeş hayatını kaybetti
Wagner lideri Prigojin’in ses kaydı ortaya çıktı. Anlaşmayı böyle duyurdu Dünya
Wagner lideri Prigojin’in ses kaydı ortaya çıktı. Anlaşmayı böyle duyurdu
Karayollarında beklenmedik tehlike: Kamyondan düşen demir yığınına çarpan araç takla attı Güncel
Karayollarında beklenmedik tehlike: Kamyondan düşen demir yığınına çarpan araç takla attı
Hatay'daki "pat pat" kazasında 5 yaralı Güncel
Hatay'daki "pat pat" kazasında 5 yaralı
Polonya'dan ABD ile flaş Rusya görüşmesi Dünya
Polonya'dan ABD ile flaş Rusya görüşmesi