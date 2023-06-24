Zonguldak Limanı’nda mayın alarmı! Rusya’dan gelen gemi Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine ekipler alarma geçti.

İddiaya ilişkin ihbarı değerlendiren Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.

UZMAN EKİP DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

LİMANDA BOŞALTMA FAALİYETLERİ GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.