Besim Tibuk’un Putin öngörüsü gündem oldu. Cem Toker paylaştı

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu.

Prigojin kesinlikle teslim olmayacaklarını ve ölmeye hazır olduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün boyunca gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzaladı.

Öte yandan Belarus, Wagner lideri Prigozhin'in, Rusya'daki ilerleyişini durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, "Prigojin, Wagner askerlerini durdurmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

BESİM TİBUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PUTİN AÇIKLAMASI

Dünyanın gözü Rusya'da yaşanan 'Wagner' isyanına dönerken, Cem Toker Liberal Demokrat Parti kurucu başkanı Besim Tibuk’un Putin'le ilgili bir öngörüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"Liberal Demokrat Parti kurucu başkanı Besim Tibuk’un aylar önce Putin ile ilgili bir öngörüsü…" notuyla paylaşılan videoda Besim Tibuk'un "8 ay içerisinde, gelecek yaz veya sona doğru Putin devrilecek muhakkak devrilecek" ifadelerini kullandığını duyuyoruz.