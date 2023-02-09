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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a büyük çağrı. Deprem bölgesinden seslendi

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın” diyerek çağrı Erdoğan’a yaptı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:47
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kamu personeli çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a büyük çağrı. Deprem bölgesinden seslendi
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, çağrısında şu sözleri söyledi:

“Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet”

NE OLDU?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin ardından Adana'da incelemelerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etmişti.

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Mehmet Metin
9.02.2023 15:32
Millete İBAN numarası yollamak varken zahmet edip niye para versinler ki? Hem sonra beşli çeteye yapılacak ek ödemelerde aksaklık olur işte onu göze alamazlar. Memurlar biraz daha beklesin.  
 
Muhammed ŞAHİN
9.02.2023 15:29
Bana cevap veren arkadaşlara sesleniyorum beni tanımıyorsanız birilerinin yanına koymayın beni benim yerimde fikrimde belli ama millet can derdindeyken böyle siyaset olmaz olamaz  
 
Yurttas
9.02.2023 15:27
MUHAMMED SAHIN bir insanda Beyin ve Beyincik var , beyinciginden beynine damar acki kan gitsin,  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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