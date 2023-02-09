Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a büyük çağrı. Deprem bölgesinden seslendi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, çağrısında şu sözleri söyledi:

“Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet”

NE OLDU?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremin ardından Adana'da incelemelerde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etmişti.