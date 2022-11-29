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Golü kim attı? tartışması. Urugay maçında golü Ronaldo mu Fernandes mi attı. Gol kime yazıldı?

Dünya Kupası'nda Portekiz'in Uruguay'a attığı ilk golün Cristiano Ronaldo'nun mu yoksa Bruno Fernandes mi attı tartışması alevlendi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:52
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Urugay maçında golü Cristiano Ronaldo mu Fernandes mi attı. Golü kim attı? tartışması. Gol kime yazıldı?

Golü kim attı? tartışması. Urugay maçında golü Ronaldo mu Fernandes mi attı. Gol kime yazıldı?
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Dünya Kupası H grubunda Portekiz ile Uruguay, karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 2-0 kazandı.

Maçta golleri 54. ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu. Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor.

Grupların son maçında Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise Gana ile mücadele edecek.

EUSEBİO'YU "KIL PAYIYLA" KAÇIRDI

Cristiano Ronaldo, 54. dakikada Bruno Fernandes'in ortasında topa vurmaya çok yaklaşmıştı. İlk etapta gol Ronaldo'ya yazılsa da, sonrasında Bruno Fernandes adına tescillendi. 

Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo, 8 gol buldu. Portekizli süper yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi, Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda kullandığı 53 serbest vuruştan sadece 1 gol atabildi.

BRUNO FERNANDES YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

İlk maçta Gana karşısında iki asistle mücadele eden Bruno Fernandes, Uruguay maçını da boş geçmedi. Mücadelede attığı iki golle takımına turu getiren yıldız oyuncu; 2022 yılına da damga vurdu. 

2022 takvim yılında Portekiz formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Bruno Fernandes oldu. 

Bu süreçte 7 gol atan süper yıldız, en yakın takım arkadaşının gol sayısını ikiye katladı.

''GOLÜ KİMİN ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL''
Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Bruno Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, aynı zamanda performansıyla maçın adamı seçildi. 

Bruno Fernandes, maç sonrası açıklamasında; "Bizim için önemli olan maçı kazanmak ve gruptan çıkmaktı. Golü kimin attığı önemli değil. Ben veya Cristiano... Fark etmez." sözlerini sarf etti. 

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