2023, Halil İbrahim Ceyhan’ın yılı oldu

Kirli Sepeti’nin (FOX TV) Murat’ı Halil İbrahim Ceyhan, kariyerindeki çıkışını sürdürüyor.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ‘en çok konuşulan erkek oyuncular’ listesinde Halil İbrahim Ceyhan, 2023 yılında zirvede yer aldı. Oyuncu, tam 9 ay boyunca birinci olmayı başardı. 2 ay verilerin açıklanmadığını da buraya not düşmek istiyorum.

‘Emanet’teki Yaman Kırımlı performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncunun Kirli Sepeti’nde canlandırdığı Murat karakteri de çok sevildi. Bu başarısını sürdürdüğü takdirde önümüzdeki dönemlerde Halil İbrahim Ceyhan’ı daha çok konuşacak gibiyiz.

‘Senden Önce’ görücüye çıktı

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı bir araya getiren D Media imzalı ‘Senden Önce’ (Kanal D) dizisinin tanıtımı görücüye çıktı.

Birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır 2 kadın karakterin öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacağının yer aldığı fragmanda, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikâyenin ekrana geleceğinin sinyalleri verildi.

Senaryosunu Başak Anigün’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu; ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı dizi, yakında izleyiciyle buluşacak.

10 yıl sonra yeniden basıldı

Polisiye yazarı Ayşe Erbulak’ın 10 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı ‘Dokuz Oda Cinayetleri’, Eksik Parça Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Roman, orkide ve incilerle dolu naif bir düğünle başlıyor. Düğünde bir cinayetle… İlk anda katili ve maktulü tanıyor olmamız romanın hızına hız katıyor. Okur, daha “Kim?” sorusuna odaklanmadan bu çok katmanlı kurgusu olan romanda akla takılan “Neden?” sorularına cevaplar arıyor.

Polisiye roman okumayı sevenler için Ayşe Erbulak, katili değil de sebeplerini merak ettirmeyi ve âdeta katillere hak verdirmeyi hedefliyor.